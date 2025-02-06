مکزیک پس از تهدید دونالد ترامپ برای اعمال تعرفه‌های فلج‌کننده بر کالاهای مکزیکی، اولین گروه از ۱۰ هزار سرباز خود را به مرز آمریکا اعزام کرد تا امنیت مرزی را تقویت کرده و با قاچاق مواد مخدر و مهاجرت غیرقانونی مقابله کند. طبق گزارش‌ها، حداقل ۱۶۵۰ سرباز به شهر خوآرز و ۱۹۴۹ سرباز نیز به تیخوانا برای تقویت امنیت مرزی اعزام شده‌اند.

اعضای گارد ملی مکزیک که مسلح و ماسک‌زده بودند، روز چهارشنبه در حال گشت‌زنی در امتداد دیوار مرزی در حومه شهر خوآرز دیده شدند. آنها به جستجو در میان بوته‌ها پرداخته و نردبان‌ها و طناب‌های دست‌ساز را از سنگرها بیرون کشیده و روی کامیون‌ها می‌بردند. این گشت‌ها در دیگر بخش‌های مرز نزدیک تیخوانا نیز مشاهده شدند.

این اقدامات پس از یک هفته پرتنش در مرز مکزیک و آمریکا صورت گرفت. ترامپ اعلام کرده بود که تعرفه‌های فلج‌کننده بر کالاهای مکزیکی را حداقل به مدت یک ماه به تعویق خواهد انداخت. در مقابل، رئیس‌جمهور مکزیک، کلودیا شینباوم، تعهد کرد که گارد ملی کشور را به مرز اعزام کند تا با قاچاق فنتانیل و دیگر مشکلات مرزی مقابله کند.