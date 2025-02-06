سیاست
2 دقیقه خواندن
اولین گروه از ۱۰ هزار نیروی گارد ملی مکزیک به مرز آمریکا اعزام شد
مکزیک پس از تهدید دونالد ترامپ برای اعمال تعرفه‌های فلج‌کننده بر کالاهای مکزیکی، اولین گروه از ۱۰ هزار سرباز خود را به مرز آمریکا اعزام کرد.
اولین گروه از ۱۰ هزار نیروی گارد ملی مکزیک به مرز آمریکا اعزام شد
سربازان مکزیکی در حال گشت‌زنی اطراف دیوار مرزی بین مکزیک و آمریکا در حومه شهر خوآرز مکزیک / عکس: Reuters
6 فوریه 2025

مکزیک پس از تهدید دونالد ترامپ برای اعمال تعرفه‌های فلج‌کننده بر کالاهای مکزیکی، اولین گروه از ۱۰ هزار سرباز خود را به مرز آمریکا اعزام کرد تا امنیت مرزی را تقویت کرده و با قاچاق مواد مخدر و مهاجرت غیرقانونی مقابله کند. طبق گزارش‌ها، حداقل  ۱۶۵۰ سرباز به شهر خوآرز و ۱۹۴۹  سرباز نیز به تیخوانا برای تقویت امنیت مرزی اعزام شده‌اند.

اعضای گارد ملی مکزیک که مسلح و ماسک‌زده بودند، روز چهارشنبه در حال گشت‌زنی در امتداد دیوار مرزی در حومه شهر خوآرز دیده شدند. آنها به جستجو در میان بوته‌ها پرداخته و نردبان‌ها و طناب‌های دست‌ساز را از سنگرها بیرون کشیده و روی کامیون‌ها می‌بردند. این گشت‌ها در دیگر بخش‌های مرز نزدیک تیخوانا نیز مشاهده شدند.

این اقدامات پس از یک هفته پرتنش در مرز مکزیک و آمریکا صورت گرفت. ترامپ اعلام کرده بود که تعرفه‌های فلج‌کننده بر کالاهای مکزیکی را حداقل به مدت یک ماه به تعویق خواهد انداخت. در مقابل، رئیس‌جمهور مکزیک، کلودیا شینباوم، تعهد کرد که گارد ملی کشور را به مرز اعزام کند تا با قاچاق فنتانیل و دیگر مشکلات مرزی مقابله کند.

مطالب پیشنهادی

ترامپ همچنین وضعیت اضطراری در مرز اعلام کرده است، علیرغم اینکه میزان مهاجرت و مرگ‌های ناشی از فنتانیل در سال گذشته به طور قابل‌توجهی کاهش یافته است. در این راستا، دولت آمریکا اعلام کرد که تلاش‌های بیشتری برای جلوگیری از قاچاق اسلحه‌های آمریکایی به مکزیک، که به تغذیه خشونت‌های کارتل‌ها در این کشور کمک می‌کند، انجام خواهد داد.

در روز سه‌شنبه، اولین گروه از سربازان مکزیکی وارد شهرهای مرزی شدند و از هواپیماهای دولتی پیاده شدند. اعضای گارد ملی که روز چهارشنبه در گشت‌زنی حضور داشتند، تایید کردند که بخشی از نیروهای جدید هستند.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us