مکزیک پس از تهدید دونالد ترامپ برای اعمال تعرفههای فلجکننده بر کالاهای مکزیکی، اولین گروه از ۱۰ هزار سرباز خود را به مرز آمریکا اعزام کرد تا امنیت مرزی را تقویت کرده و با قاچاق مواد مخدر و مهاجرت غیرقانونی مقابله کند. طبق گزارشها، حداقل ۱۶۵۰ سرباز به شهر خوآرز و ۱۹۴۹ سرباز نیز به تیخوانا برای تقویت امنیت مرزی اعزام شدهاند.
اعضای گارد ملی مکزیک که مسلح و ماسکزده بودند، روز چهارشنبه در حال گشتزنی در امتداد دیوار مرزی در حومه شهر خوآرز دیده شدند. آنها به جستجو در میان بوتهها پرداخته و نردبانها و طنابهای دستساز را از سنگرها بیرون کشیده و روی کامیونها میبردند. این گشتها در دیگر بخشهای مرز نزدیک تیخوانا نیز مشاهده شدند.
این اقدامات پس از یک هفته پرتنش در مرز مکزیک و آمریکا صورت گرفت. ترامپ اعلام کرده بود که تعرفههای فلجکننده بر کالاهای مکزیکی را حداقل به مدت یک ماه به تعویق خواهد انداخت. در مقابل، رئیسجمهور مکزیک، کلودیا شینباوم، تعهد کرد که گارد ملی کشور را به مرز اعزام کند تا با قاچاق فنتانیل و دیگر مشکلات مرزی مقابله کند.
ترامپ همچنین وضعیت اضطراری در مرز اعلام کرده است، علیرغم اینکه میزان مهاجرت و مرگهای ناشی از فنتانیل در سال گذشته به طور قابلتوجهی کاهش یافته است. در این راستا، دولت آمریکا اعلام کرد که تلاشهای بیشتری برای جلوگیری از قاچاق اسلحههای آمریکایی به مکزیک، که به تغذیه خشونتهای کارتلها در این کشور کمک میکند، انجام خواهد داد.
در روز سهشنبه، اولین گروه از سربازان مکزیکی وارد شهرهای مرزی شدند و از هواپیماهای دولتی پیاده شدند. اعضای گارد ملی که روز چهارشنبه در گشتزنی حضور داشتند، تایید کردند که بخشی از نیروهای جدید هستند.