انفجار مین‌های کارگذاری شده در منازل فلسطینیان، حملات توپخانه‌ای و هوایی اسرائیل از زمان اعلام آتش‌بس همچنان در غزه تلفات به‌جای می‌گذارد.

سخنگوی انجمن دفاع مدنی، محمود بصل، روز یکشنبه، ۱۹ ژانویه، طی بیانیه‌ای با اشاره به اینکه بمباران مناطق مختلف غزه، به‌ویژه شهر غزه و مناطق شمالی، توسط نیروهای اسرائیلی همچنان ادامه دارد. اعلام کرد: آمار شهدای غزه از لحظه اعلام و اجرای آتش‌بس تا ساعت ۹:۳۰ به‌وقت محلی، به ۸ نفر رسیده است.

کمیته‌های مردمی اعلام کردند که از زمان اجرایی‌شدن توافق آتش‌بس بر اساس زمانی که میانجی‌ها تعیین کرده‌اند، ۸ فلسطینی به کشته شده و ۲۵ نفر دیگر مجروح شده‌اند.

سخنگوی انجمن دفاع مدنی توضیح داد: همچنین امروز در نتیجه انفجار خانه‌ای که پیش‌تر توسط ارتش اشغالگر مین‌گذاری شده بود، ۱۰ فلسطینی مجروح شدند. این حادثه در جریان بازگشت آوارگان به شمال غزه و پیش از آغاز رسمی آتش‌بس در ساعت ۶:۳۰ به‌وقت گرینویچ رخ داد.

ارتش اشغالگر حملات هوایی و توپخانه‌ای خود را بر مناطق مختلف غزه تشدید کرده است. امدادگران اعلام کردند که در پی حمله هلی‌کوپتری به چادری که آوارگان در غرب شهر رفح در جنوب غزه در آن اقامت داشتند، چهار فلسطینی زخمی شدند.

در این میان دفتر نتانیاهو صبح امروز اعلام کرد که به ارتش دستور داده است که تا زمان دریافت اسامی سه زندانی زن، به آتش‌بس پایبند نباشد.