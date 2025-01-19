سیاست
تداوم حملات اسرائیلی‌ها با وجود اعلام آتش‌بس در غزه
انفجار مین‌های کارگذاری شده در منازل فلسطینیان، حملات توپخانه‌ای و هوایی اسرائیل از زمان اعلام آتش‌بس همچنان در غزه تلفات به‌جای می‌گذارد.
تصاویری از بمباران مناطق شمالی نوار غزه، صبح روز اعلام آتش‌بس / عکس: AA
19 ژانویه 2025

انفجار مین‌های کارگذاری شده در منازل فلسطینیان، حملات توپخانه‌ای و هوایی اسرائیل از زمان اعلام آتش‌بس همچنان در غزه تلفات به‌جای می‌گذارد.

سخنگوی انجمن دفاع مدنی، محمود بصل، روز یکشنبه، ۱۹ ژانویه، طی بیانیه‌ای با اشاره به اینکه بمباران مناطق مختلف غزه، به‌ویژه شهر غزه و مناطق شمالی، توسط نیروهای اسرائیلی همچنان ادامه دارد. اعلام کرد: آمار شهدای غزه از لحظه اعلام و اجرای آتش‌بس تا ساعت ۹:۳۰ به‌وقت محلی، به ۸ نفر رسیده است.

کمیته‌های مردمی اعلام کردند که از زمان اجرایی‌شدن توافق آتش‌بس بر اساس زمانی که میانجی‌ها تعیین کرده‌اند، ۸ فلسطینی به کشته شده و ۲۵ نفر دیگر مجروح شده‌اند.

سخنگوی انجمن دفاع مدنی توضیح داد: همچنین امروز در نتیجه انفجار خانه‌ای که پیش‌تر توسط ارتش اشغالگر مین‌گذاری شده بود، ۱۰ فلسطینی مجروح شدند. این حادثه در جریان بازگشت آوارگان به شمال غزه و پیش از آغاز رسمی آتش‌بس در ساعت ۶:۳۰ به‌وقت گرینویچ رخ داد.

ارتش اشغالگر حملات هوایی و توپخانه‌ای خود را بر مناطق مختلف غزه تشدید کرده است. امدادگران اعلام کردند که در پی حمله هلی‌کوپتری به چادری که آوارگان در غرب شهر رفح در جنوب غزه در آن اقامت داشتند، چهار فلسطینی زخمی شدند.

در این میان دفتر نتانیاهو صبح امروز اعلام کرد که به ارتش دستور داده است که تا زمان دریافت اسامی سه زندانی زن، به آتش‌بس پایبند نباشد.

حملات توپخانه‌ای اسرائیل در شرق خان‌یونس و شمال النصیرات ازسرگرفته شده و خودروهای زرهی ارتش اسرائیل به‌رغم اعلام آغاز آتش‌بس طبق زمان تعیین‌شده توسط میانجی‌گران، در شرق محله شجاعیه و الزیتون به روی ساکنین آتش گشودند.

شاهدان عینی تأیید کردند که مناطق صطفاوی و کرامه در شمال غربی شهر غزه و مناطق شرقی اردوگاه جبالیا هدف حملات شدید توپخانه‌ای قرار گرفته‌اند.

شاهدان عینی گزارش دادند که یک جنگنده اسرائیلی انبار یخچال‌های برقی را در نزدیکی آسیاب‌های السلام در دیرالبلح، واقع در مرکز غزه، هدف قرار داده است که منجر به آتش‌سوزی و خسارات مالی شده است.

همچنین، نیروی دریایی اسرائیل به سمت سواحل منطقه مرکزی غزه آتش گشوده است.

شهرک عبسان در شرق خان‌یونس، واقع در جنوب غزه، مورد حمله هوایی قرار گرفت. هم‌زمان، شاهدان عینی گزارش دادند که نیروهای اشغالگر با توپخانه و تیراندازی از خودروهای زرهی، مناطق شرقی این شهر را هدف قرار دادند.همچنین جنگنده‌های اسرائیلی چهار حمله هوایی به شمال و غرب رفح انجام دادند، در حالی که توپخانه اسرائیل نیز غرب و مرکز این شهر را مورد هدف قرار داد.

عصر روز شنبه، یک جوان فلسطینی در منطقه ابوطعیمه، واقع در شرق شهرک الفخاری در شرق خان‌یونس، به ضرب گلوله نیروهای اشغالگر به جان باخت و چند نفر دیگر نیز مجروح شدند.

روز شنبه، وزیر امور خارجه قطر، محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، اعلام کرد که آتش‌بس در غزه از ساعت ۸:۳۰ صبح یکشنبه به وقت محلی (۶:۳۰ به وقت گرینویچ) آغاز خواهد شد. این توافق شامل سه مرحله است که هر مرحله ۴۲ روز به طول می‌انجامد.

