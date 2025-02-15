در حاشیه شصت و یکمین کنفرانس امنیتی مونیخ، هاکان فیدان، وزیر امور خارجه، و ابراهیم کالین، رئیس سازمان اطلاعات ملی ترکیه (میت) ، دیدارهای دوجانبه‌ای انجام دادند.

بنا بر گزارش وزارت امور خارجه ترکیه در شبکه اجتماعی ایکس، فیدان روز شنبه در جریان این کنفرانس با کیت کلوگ، فرستاده ویژه رئیس‌جمهور آمریکا در امور روسیه و اوکراین، گفت‌وگو کرد.

پیش از این، منابع وزارت خارجه ترکیه اعلام کرده بودند که فیدان همچنین با ایمن الصفدی، وزیر امور خارجه اردن، ملاقات کرده و دو طرف در این نشست تحولات فلسطین و برنامه‌ریزی‌ها برای بازسازی غزه را مورد بحث و بررسی قرار داده‌اند.

علاوه بر این، وزیر امور خارجه ترکیه با آلبین کورتی، نخست‌وزیر کوزوو، درباره روابط دوجانبه و تحولات اخیر در منطقه بالکان گفت‌وگو کرده است.

فیدان همچنین دیداری با رومن رادف، رئیس‌جمهور بلغارستان نیز داشته است.

از سوی دیگر، منابع امنیتی ترکیه گزارش داده‌اند که ابراهیم کالین، رئیس سازمان اطلاعات ملی ترکیه ، نیز در این کنفرانس حضور داشته و در نشست‌های مرتبط با چندقطبی‌شدن و بحران‌های جهانی و منطقه‌ای شرکت کرده است.