دیدارهای دوجانبه وزیر امور خارجه و رئیس سازمان اطلاعات ترکیه در کنفرانس امنیتی مونیخ
وزیر امور خارجه و رئیس سازمان اطلاعات ملی ترکیه ، در حاشیه شصت و یکمین کنفرانس امنیتی مونیخ دیدارها و گفت‌وگوهای دوجانبه‌ای انجام دادند.
وزیرامورخارجه ترکیه و رئیس جمهور بلغارستان در شصت و یکمین کنفرانس امنیتی مونیخ/ عکس: AA
15 فوریه 2025

در حاشیه شصت و یکمین کنفرانس امنیتی مونیخ، هاکان فیدان، وزیر امور خارجه، و ابراهیم کالین، رئیس سازمان اطلاعات ملی ترکیه (میت) ، دیدارهای دوجانبه‌ای انجام دادند.

بنا بر گزارش وزارت امور خارجه ترکیه در شبکه اجتماعی ایکس، فیدان روز شنبه در جریان این کنفرانس با کیت کلوگ، فرستاده ویژه رئیس‌جمهور آمریکا در امور روسیه و اوکراین، گفت‌وگو کرد.

پیش از این، منابع وزارت خارجه ترکیه اعلام کرده بودند که فیدان همچنین با ایمن الصفدی، وزیر امور خارجه اردن، ملاقات کرده و دو طرف در این نشست تحولات فلسطین و برنامه‌ریزی‌ها برای بازسازی غزه را مورد بحث و بررسی قرار داده‌اند.

علاوه بر این، وزیر امور خارجه ترکیه با آلبین کورتی، نخست‌وزیر کوزوو، درباره روابط دوجانبه و تحولات اخیر در منطقه بالکان گفت‌وگو کرده است.

 فیدان همچنین دیداری با رومن رادف، رئیس‌جمهور بلغارستان نیز داشته است.

از سوی دیگر، منابع امنیتی ترکیه گزارش داده‌اند که ابراهیم کالین، رئیس سازمان اطلاعات ملی ترکیه ، نیز در این کنفرانس حضور داشته و در نشست‌های مرتبط با چندقطبی‌شدن و بحران‌های جهانی و منطقه‌ای شرکت کرده است.

کالین در جلسات اطلاعاتی کنفرانس حضور یافت و در دیدارهای دوجانبه بر شکنندگی آتش‌بس در غزه و لزوم توقف حملات اسرائیل و ارسال آزادانه کمک‌های بشردوستانه تأکید کرد.

وی همچنین ضمن اشره به فرآیند انتقال سیاسی در سوریه خواستار لغو تحریم‌ها شد و بر اهمیت جلوگیری از فعالیت گروه‌های تروریستی داعش و پ.ک.ک تاکید کرد.

کالین در این راستا، به سوابق پ.ک.ک اشاره کرد و یادآور شد این گروه تروریستی در طول ۴۰ سال گذشته بیش از ۴۰ هزار نفر، از جمله زنان، کودکان، نوزادان و سالمندان را به کام مرگ کشانده است.

لازم به ذکر است پ.ک.ک از سوی ترکیه، ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می‌شود.

وی صلح را برای ثبات اقتصاد جهانی حیاتی دانست و بر لزوم یافتن یک راه‌حل مذاکره‌شده برای جنگ روسیه و اوکراین تأکید کرد.

کنفرانس امنیتی مونیخ که به مدت سه روز برگزار می‌شود، روز یکشنبه به پایان خواهد رسید.

