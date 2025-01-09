ترکیه با هدف تقویت امنیت سایبری و مقابله مؤثر با تهدیدهای مرتبط، سازمان جدیدی در این حوزه راه‌اندازی کرده است. این اقدام بخشی از تلاش‌های گسترده‌تر برای حفاظت از زیرساخت‌های دیجیتال و ارتقای آگاهی عمومی در زمینه امنیت سایبری است.

«سازمان امنیت سایبری ترکیه» مسئولیت تدوین سیاست‌ها، استراتژی‌ها، و اهداف امنیتی را بر عهده دارد و برنامه‌های اجرایی برای تحقق این اهداف را تنظیم می‌کند. همچنین، این سازمان وظایف دیگری نظیر تنظیم مقررات، هماهنگی فعالیت‌های مرتبط و ارتقای آگاهی و آموزش در زمینه امنیت سایبری را بر عهده دارد.

این سازمان جدید پروژه‌هایی برای تقویت امنیت سایبری و حفاظت از اطلاعات اجرا خواهد کرد و همکاری میان بخش‌های دولتی، خصوصی و دانشگاه‌ها را گسترش می‌دهد. در حوزه توسعه فناوری‌های بومی، این سازمان از کارآفرینان داخلی حمایت کرده و به رقابت آنان در بازار جهانی کمک خواهد کرد. همچنین، اقداماتی در زمینه تحقیقات، انتقال فناوری، شناسایی آسیب‌پذیری‌های سایبری و مدیریت بحران و شرایط اضطراری در نظر گرفته شده است.