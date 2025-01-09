سیاست
ترکیه سازمان جدیدی برای مقابله با تهدیدهای سایبری تأسیس کرد
ترکیه برای مقابله با تهدیدی‌های سایبری سازمان جدیدی راه‌اندازی کرده است، این سازمان با هدف تقویت امنیت سایبری و مقابله مؤثر با تهدیدهای مربوطه ایجاد شده است.
صفحه نمایش یک کامپیوتر در حال ریکاوری / عکس: AA
9 ژانویه 2025

ترکیه با هدف تقویت امنیت سایبری و مقابله مؤثر با تهدیدهای مرتبط، سازمان جدیدی در این حوزه راه‌اندازی کرده است. این اقدام بخشی از تلاش‌های گسترده‌تر برای حفاظت از زیرساخت‌های دیجیتال و ارتقای آگاهی عمومی در زمینه امنیت سایبری است.

«سازمان امنیت سایبری ترکیه» مسئولیت تدوین سیاست‌ها، استراتژی‌ها، و اهداف امنیتی را بر عهده دارد و برنامه‌های اجرایی برای تحقق این اهداف را تنظیم می‌کند. همچنین، این سازمان وظایف دیگری نظیر تنظیم مقررات، هماهنگی فعالیت‌های مرتبط و ارتقای آگاهی و آموزش در زمینه امنیت سایبری را بر عهده دارد.

این سازمان جدید پروژه‌هایی برای تقویت امنیت سایبری و حفاظت از اطلاعات اجرا خواهد کرد و همکاری میان بخش‌های دولتی، خصوصی و دانشگاه‌ها را گسترش می‌دهد. در حوزه توسعه فناوری‌های بومی، این سازمان از کارآفرینان داخلی حمایت کرده و به رقابت آنان در بازار جهانی کمک خواهد کرد. همچنین، اقداماتی در زمینه تحقیقات، انتقال فناوری، شناسایی آسیب‌پذیری‌های سایبری و مدیریت بحران و شرایط اضطراری در نظر گرفته شده است.

طبق فرمان رئیس‌جمهور ترکیه، رجب طیب اردوغان، این سازمان می‌تواند نمایندگی‌هایی در خارج از کشور تأسیس کند. ساختار سازمان شامل بخش‌هایی مانند اداره ‌کل دفاع سایبری، اداره‌ کل مقاومت سایبری، اداره‌ کل توسعه اکوسیستم، دفتر روابط خارجی، دفتر خدمات مدیریتی، مشاوره حقوقی و روابط‌عمومی خواهد بود.

این سازمان همچنین امکان تشکیل گروه‌های کاری مشترک با وزارت‌خانه‌ها، نهادهای دولتی و خصوصی، اتاق‌های صنفی، سازمان‌های مردم‌نهاد و کارشناسان امنیت سایبری را دارد. برای این سازمان ۱۳۵ نفر نیروی انسانی اختصاص داده شده است.

