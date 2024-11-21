شرکتهای ترکیهای در نمایشگاه بین المللی تسلیحات و صنایع دفاع پاکستان «IDEAS 2024» در شهر کراچی، محصولات پیشرفته خود را معرفی کرده و بر گسترش همکاریهای جهانی در صنعت دفاعی تأکید کردند. این رویداد که یکی از مهمترین نمایشگاههای دفاعی منطقه به شمار میرود، بستری برای آشنایی با نوآوریها و دستاوردهای ترکیه در حوزه دفاعی فراهم کرده است.درمجموع ۲۱ شرکت از صنعت دفاعی ترکیه در این نمایشگاه که از ۱۹ نوامبر در کراچی پاکستان آغاز شده و تا ۲۲ نوامبر ادامه خواهد داشت، شرکت کرده و محصولات خود را به نمایش گذاشتهاند.شرکتهای ترکیهای با حمایت ریاست صنایع دفاعی ترکیه (SSB) و انجمن صادرکنندگان صنایع دفاعی و هوافضا (SSI) از آخرین دستاوردهای خود در زمینه فناوریهای دفاعی، سیستمهای هوایی و زمینی بدون سرنشین، سلاحها و پلتفرمهای زرهی رونمایی میکنند. نمایشگاه ایداس ۲۰۲۴ فرصت مناسبی برای آشنایی مقامات و کارشناسان دفاعی از سراسر جهان با نوآوریهای ترکیه در صنعت دفاعی است.این نمایشگاه که هر دو سال یکبار برگزار میشود، به شرکتکنندگان این امکان را میدهد که با آخرین نوآوریها در زمینه سلاحها، سیستمهای الکترونیکی، شبیهسازها و مهمات آشنا شوند. علاوه بر این، امکان ملاقات و ایجاد شبکهسازی با مقامات دولتی، دیپلماتها و کارشناسان دفاعی فراهم میشود.در حاشیه این رویداد، شرکتهای ترکیهای از جمله آسلسان (ASELSAN) و راکتسان (ROKETSAN) محصولات پیشرفتهای همچون سیستمهای دفاعی ضدهوایی، سلاحهای پیشرفته و پلتفرمهای دفاعی خود را معرفی کردهاند که در میدان نبرد به اثبات رسیده و دارای قابلیت اطمینان بالایی هستند. همچنین شرکت AEI Systems یکی از شرکتهای گروهSYS، تفنگ میانه کالیبر VENOM LR را که کمترین ارتعاش را در میان سلاحهای میانه کالیبر دارد، به نمایش گذاشته است.