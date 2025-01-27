سیاست
گفت‌وگوی تلفنی وزرای امور خارجه ترکیه و اردن درباره سوریه و غزه
هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه و همتای اردنی‌اش در تماس تلفنی، موضوعاتی مانند تحولات غزه، وضعیت سوریه و روابط دوجانبه را بررسی کردند.
دیدار هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه با ایمن صفدی، وزیر امور خارجه اردن درآنکارا / عکس: AA
27 ژانویه 2025

به گزارش منابع دیپلماتیک ترکیه، هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه و ایمن صفدی، وزیر امور خارجه اردن، روز دوشنبه در تماس تلفنی، موضوعاتی از جمله وضعیت سوریه و تحولات غزه را بررسی کردند.

در این گفت‌وگو، روابط دوجانبه و سایر مسائل منطقه‌ای نیز مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

یادآور می‌شود صفدی در تاریخ ۶ ژانویه به آنکارا سفر کرده و در کنفرانس خبری مشترکی با هاکان فیدان حضور یافته بود.

وی در این نشست بر ضرورت تقویت همکاری‌ها و هماهنگی میان دو کشور برای مقابله با چالش‌های منطقه‌ای تأکید کرد.

صفدی همچنین حمایت اردن از حق مردم فلسطین برای تشکیل دولت مستقل بر اساس مرزهای ۱۹۶۷ با پایتختی قدس شرقی را مورد تأکید قرار داد.

این مقامات همچنین بازسازی سوریه و ثبات در خاورمیانه را از چالش‌های اصلی منطقه برشمردند.

