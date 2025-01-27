به گزارش منابع دیپلماتیک ترکیه، هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه و ایمن صفدی، وزیر امور خارجه اردن، روز دوشنبه در تماس تلفنی، موضوعاتی از جمله وضعیت سوریه و تحولات غزه را بررسی کردند.

در این گفت‌وگو، روابط دوجانبه و سایر مسائل منطقه‌ای نیز مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

یادآور می‌شود صفدی در تاریخ ۶ ژانویه به آنکارا سفر کرده و در کنفرانس خبری مشترکی با هاکان فیدان حضور یافته بود.