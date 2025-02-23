سیاست
افزایش تعداد کشته‌شدگان غزه به ۴۸ هزار و ۳۲۹ نفر
با پیدا شدن هفت جسد دیگر از زیر آوارهای ساختمانی در غزه، تعداد کل کشته‌شدگان از شروع حمله اسرائیل در اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون به ۴۸,۳۲۹ نفر رسید.
ویرانه‌های غزه / عکس: Reuters
وزارت بهداشت فلسطین روز شنبه، ۲۲ فوریه، اعلام کرد که در ۴۸ ساعت گذشته، پزشکان و تیم‌های نجات فلسطینی توانستند هفت جسد دیگر را از زیر آوار در غزه بیرون بیاورند.

با این حساب، تعداد کل کشته‌شدگان از آغاز حمله اسرائیل در اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون به ۴۸,۳۲۹ نفر رسید و بیش از ۱۱۱,۷۵۳ نفر نیز در پی حملات اسرائیل به غزه زخمی شده‌اند.

 وزارت بهداشت اظهار داشت که بسیاری از قربانیان هنوز زیر آوار یا در کنار جاده‌ها گرفتار هستند و تیم‌های نجات قادر به دسترسی به آنها نیستند.

 توافق آتش‌بس که از ۱۹ ژانویه در غزه برقرار شده بود، به توقف حملات ویرانگر اسرائیل انجامید و اکنون غزه در خرابی کامل رها شده است. باوجود آتش‌بس، مقامات محلی غزه گزارش می‌دهند که ارتش اسرائیل به طور تقریبی روزانه آتش‌بس را نقض می‌کند.

