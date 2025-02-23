وزارت بهداشت اظهار داشت که بسیاری از قربانیان هنوز زیر آوار یا در کنار جاده‌ها گرفتار هستند و تیم‌های نجات قادر به دسترسی به آنها نیستند.

توافق آتش‌بس که از ۱۹ ژانویه در غزه برقرار شده بود، به توقف حملات ویرانگر اسرائیل انجامید و اکنون غزه در خرابی کامل رها شده است. باوجود آتش‌بس، مقامات محلی غزه گزارش می‌دهند که ارتش اسرائیل به طور تقریبی روزانه آتش‌بس را نقض می‌کند.