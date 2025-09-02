عرفان علی کاثیا، رئیس اداره مدیریت بلایای طبیعی ایالت پنجاب، روز دوشنبه یکم سپتامبر، در نشست خبری اعلام کرد که سیل اخیر تاکنون به بیش از ۳۱۰۰ روستا و ۲۹۰۰ آبادی خسارت زده و زندگی بیش از ۲.۴ میلیون نفر را تحت تأثیر قرار داده است.

وی افزود که نزدیک به ۹۰۰ هزار نفر و ۶۰۰ هزار رأس دام به مناطق امن منتقل شده‌اند و حدود ۳۹۰ اردوگاه و شهرک موقت برای اسکان آسیب‌دیدگان برپا شده است.

اداره مدیریت بلایای طبیعی پنجاب همچنین هشدار داده است که شهرهای لاهور، گجرانواله و گجرات طی ۷۲ ساعت آینده در معرض خطر سیل شهری قرار دارند.

پیش‌بینی‌های هواشناسی حاکی از بارش‌های بسیار سنگین و وقوع سیلاب در حوضه‌های رودخانه‌های ستلج، بیاس، راوی و چناب بین یکم تا سوم سپتامبر است و احتمال وقوع سیلاب بسیار شدید در این رودخانه‌ها اعلام شده است.