بیش از ۲.۴ میلیون نفر در سیل اخیر پنجاب پاکستان آسیب ‌دیده‌اند
مقامات پاکستان اعلام کردند که ایالت پنجاب با بزرگ‌ترین سیل تاریخ خود مواجه شده و بیش از ۲.۴ میلیون نفر از ساکنان این ایالت تاکنون تحت تأثیر مستقیم سیلاب قرار گرفته‌اند.
پس از باران‌های موسمی و بالا آمدن سطح آب رودخانه چناب، در منطقه چنیوت، ایالت پنجاب / عکس : Reuters
2 سپتامبر 2025

عرفان علی کاثیا، رئیس اداره مدیریت بلایای طبیعی ایالت پنجاب، روز دوشنبه یکم سپتامبر، در نشست خبری اعلام کرد که سیل اخیر تاکنون به بیش از ۳۱۰۰ روستا و ۲۹۰۰ آبادی خسارت زده و زندگی بیش از ۲.۴ میلیون نفر را تحت تأثیر قرار داده است.

وی افزود که نزدیک به ۹۰۰ هزار نفر و ۶۰۰ هزار رأس دام به مناطق امن منتقل شده‌اند و حدود ۳۹۰ اردوگاه و شهرک موقت برای اسکان آسیب‌دیدگان برپا شده است.

اداره مدیریت بلایای طبیعی پنجاب همچنین هشدار داده است که شهرهای لاهور، گجرانواله و گجرات طی ۷۲ ساعت آینده در معرض خطر سیل شهری قرار دارند.

پیش‌بینی‌های هواشناسی حاکی از بارش‌های بسیار سنگین و وقوع سیلاب در حوضه‌های رودخانه‌های ستلج، بیاس، راوی و چناب بین یکم تا سوم سپتامبر است و احتمال وقوع سیلاب بسیار شدید در این رودخانه‌ها اعلام شده است.

سیل هفته گذشته مناطق شمال شرقی پنجاب، یکی از مهم‌ترین مناطق کشاورزی پاکستان، را درنوردید و دست‌کم ۵۰ نفر جان خود را از دست دادند. صدها روستا، مدارس و مراکز درمانی به زیر آب رفت، دام‌ها و محصولات کشاورزی نابود شدند و هزاران خانواده ناچار به ترک خانه‌های خود شدند.

مقامات هشدار داده‌اند که با ادامه بارش‌ها، خسارات و خطرات ناشی از سیل افزایش خواهد یافت.

