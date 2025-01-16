سیاست
آغاز زندگی دوباره در میان ویرانه‌ها؛ امید به بازسازی در غزه پس از آتش‌بس
با اعلام آتش‌بس میان اسرائیل و حماس، مردم فلسطین پس از ۱۵ ماه تحمل حملات ویرانگر به خانه‌های ویران‌شده بازمی‌گردند و در میان چالش‌های بازسازی، به آینده‌ای بهتر امید دارند.
شادی مردم فلسطین بعد از اعلام آتش‌بس / عکس: AA
16 ژانویه 2025

پس از ۱۵ ماه جنگ و ویرانی در فلسطین، مردم این کشور با اعلام آتش‌بس میان اسرائیل و حماس، به خانه‌های تخریب‌شده خود بازمی‌گردند. آوارگانی که در اثر بمباران‌ها و حملات هوایی مجبور به ترک خانه‌هایشان شده بودند، اکنون با امید به آینده‌ای بهتر، آماده‌اند زندگی جدیدی را آغاز کنند و به بازسازی محله‌ها و زندگی‌شان بپردازند.

موافقت‌نامه آتش‌بس شامل دو مرحله است. در مرحله اول، ۳۳ نفر از ۹۰ گروگان اسرائیلی آزاد خواهند شد و در ازای آن اسرائیل ۳۰ زندانی فلسطینی را آزاد می‌کند. همچنین، در این توافق، روزانه ۶۰۰ کامیون کمک‌های بشردوستانه به غزه ارسال می‌شود. مرحله دوم آتش‌بس، که پس از ۱۶ روز آغاز خواهد شد، شامل آزادی گروگان‌های باقی‌مانده و بازگشت اجساد فلسطینی‌ها خواهد بود.

در حال حاضر، بسیاری از فلسطینی‌ها که به دلیل حملات اسرائیل خانه و زندگی خود را ترک کرده‌اند، اکنون با امید به بازگشت به زندگی معمول خود، به خانه‌های ویران‌شده‌شان برمی‌گردند.

یاسین قساد، پدر هفت فرزند، در این زمینه می‌گوید: زندگی پس از جنگ در سایه آوارگی دشوار است، اما بازگشت به خانه‌های ویران‌شده، حتی اگر فقط ویرانه‌ای باشد، برای ما به معنای بازگشت به زندگی و پایان تلخی آوارگی است.

رائد ابو جهاد، یکی از آوارگان غزه‌ای که خانواده‌اش پس از حملات هوایی به جنوب غزه پناه برده بودند، خبر آتش‌بس را همچون نوری در انتهای تونلی تاریک تشبیه کرد. وی که ۵۲ سال دارد و از زمان آغاز حملات اسرائیل در اکتبر ۲۰۲۳ در وضعیت آوارگی به سر می‌برد، در گفت‌وگو با تی‌آر‌تی ورلد از شادی خود پس از شنیدن خبر آتش‌بس سخن گفت و تاکید کرد: این نخستین باری است که احساس می‌کنم نوری در پایان این تونل تاریک وجود دارد.

در‌حالی‌که بسیاری از خانواده‌ها در حال بازگشت به خانه‌های خود هستند، همچنان مشکلات زیادی از‌جمله آسیب‌های زیرساختی و خطرات ناشی از بمب‌های منفجرنشده وجود دارد. اداره‌های محلی غزه با شروع بازسازی و پاکسازی خرابه‌ها، به بازگشت‌کنندگان کمک می‌کنند و تلاش دارند شرایط زندگی را برای آنان بهبود بخشند.

از سوی دیگر شهرداری خان‌یونس گزارش داده است که روزانه درخواست‌هایی برای پاکسازی خرابه‌ها و بازسازی زیرساخت‌ها دریافت می‌کند. برای حمل اثاثیه و بازگشت به محله‌های آسیب‌دیده، از گاری‌های کشیده‌شده توسط حیوانات استفاده می‌شود. با‌این‌حال، مقامات فلسطین از مردم خواسته‌اند تا از بازگشت به برخی مناطق که هنوز خطرات بمب‌های منفجرنشده و بقایای جنگ وجود دارد، خودداری کنند.

با وجود این که بیشتر مناطق غزه ویران شده است، مردم هنوز به بازگشت به خانه‌هایشان امید دارند. تخریب‌ها در خان یونس ۳۷ درصد و در رفح تقریباً کامل بوده است. همچنین ۶۱ درصد از ساختمان‌های غزه آسیب‌دیده یا تخریب‌شده است. با‌این‌حال، مردم فلسطین در تلاش برای بازسازی زندگی خود هستند و احساس همبستگی میان آن‌ها در تجمعات شبانه و اعلامیه‌های عمومی قابل مشاهده است.

