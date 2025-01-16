پس از ۱۵ ماه جنگ و ویرانی در فلسطین، مردم این کشور با اعلام آتش‌بس میان اسرائیل و حماس، به خانه‌های تخریب‌شده خود بازمی‌گردند. آوارگانی که در اثر بمباران‌ها و حملات هوایی مجبور به ترک خانه‌هایشان شده بودند، اکنون با امید به آینده‌ای بهتر، آماده‌اند زندگی جدیدی را آغاز کنند و به بازسازی محله‌ها و زندگی‌شان بپردازند.

موافقت‌نامه آتش‌بس شامل دو مرحله است. در مرحله اول، ۳۳ نفر از ۹۰ گروگان اسرائیلی آزاد خواهند شد و در ازای آن اسرائیل ۳۰ زندانی فلسطینی را آزاد می‌کند. همچنین، در این توافق، روزانه ۶۰۰ کامیون کمک‌های بشردوستانه به غزه ارسال می‌شود. مرحله دوم آتش‌بس، که پس از ۱۶ روز آغاز خواهد شد، شامل آزادی گروگان‌های باقی‌مانده و بازگشت اجساد فلسطینی‌ها خواهد بود.

در حال حاضر، بسیاری از فلسطینی‌ها که به دلیل حملات اسرائیل خانه و زندگی خود را ترک کرده‌اند، اکنون با امید به بازگشت به زندگی معمول خود، به خانه‌های ویران‌شده‌شان برمی‌گردند.

یاسین قساد، پدر هفت فرزند، در این زمینه می‌گوید: زندگی پس از جنگ در سایه آوارگی دشوار است، اما بازگشت به خانه‌های ویران‌شده، حتی اگر فقط ویرانه‌ای باشد، برای ما به معنای بازگشت به زندگی و پایان تلخی آوارگی است.