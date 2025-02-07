رند پال، سناتور جمهوری‌خواه ضد جنگ متحد و دوست ترامپ، در واکنش به موضع‌گیری مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا در شبکه اجتماعی ایکس واکنش شدیدی نشان داد.

مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که غزه باید از حماس آزاد شود و تأکید کرد که ایالات متحده آماده است تا رهبری موضوع را بر عهده گرفته و غزه را دوباره زیبا کند. او این موضع را همسو با اظهارات رئیس‌جمهور دانست و گفت که هدف، صلح پایدار در منطقه برای همه مردم است.

این اظهارات با اعتراض شدید رند پال، سناتور جمهوری‌خواه و از چهره‌های ضد جنگ و متحد دونالد ترامپ، مواجه شد. او در پاسخ به روبیو نوشت: تلاش برای صلح باید بر عهده اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها باشد. فکر می‌کردم ما به سیاست «اول آمریکا» رأی داده‌ایم.

سناتور پال در پست خود هشدار داده که ورود آمریکا به بحران غزه نه‌تنها سرمایه‌های اقتصادی کشور را به هدر می‌دهد، بلکه می‌تواند سربازان آمریکایی را درگیر جنگی کند که هیچ منفعتی برای ایالات متحده ندارد.