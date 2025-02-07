رند پال، سناتور جمهوریخواه ضد جنگ متحد و دوست ترامپ، در واکنش به موضعگیری مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا در شبکه اجتماعی ایکس واکنش شدیدی نشان داد.
مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که غزه باید از حماس آزاد شود و تأکید کرد که ایالات متحده آماده است تا رهبری موضوع را بر عهده گرفته و غزه را دوباره زیبا کند. او این موضع را همسو با اظهارات رئیسجمهور دانست و گفت که هدف، صلح پایدار در منطقه برای همه مردم است.
این اظهارات با اعتراض شدید رند پال، سناتور جمهوریخواه و از چهرههای ضد جنگ و متحد دونالد ترامپ، مواجه شد. او در پاسخ به روبیو نوشت: تلاش برای صلح باید بر عهده اسرائیلیها و فلسطینیها باشد. فکر میکردم ما به سیاست «اول آمریکا» رأی دادهایم.
سناتور پال در پست خود هشدار داده که ورود آمریکا به بحران غزه نهتنها سرمایههای اقتصادی کشور را به هدر میدهد، بلکه میتواند سربازان آمریکایی را درگیر جنگی کند که هیچ منفعتی برای ایالات متحده ندارد.
سناتور پال، موضعگیری روبیو را عدول از سیاست «اول آمریکا» و تبدیل آن به «اول اسرائیل» تعبیر کرده و نسبت به ورود آمریکا به یک درگیری جدید که میتواند در راستای پاکسازی قومی در غزه باشد، هشدار داده است.
«اول آمریکا» (America First) یک شعار و دکترین سیاسی است که دونالد ترامپ در دوران ریاستجمهوری خود (۲۰۱۷-۲۰۲۱) آن را مطرح کرد. این سیاست بر تمرکز بر منافع داخلی آمریکا، و اولویت دادن به اقتصاد و امنیت ملی کشور تأکید دارد. طرفداران این رویکرد معتقدند که آمریکا نباید درگیر جنگهای خارجی بیپایان شود و باید منابع خود را صرف بهبود وضعیت داخلی کند.