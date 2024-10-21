سیاست
3 دقیقه خواندن
قدردانی ترکمن‌های لبنان از رئیس‌جمهور و دولت ترکیه در حمایت از آسیب‌دیدگان جنگ
در پی حملات اسرائیل به لبنان، انجمن‌های ترکمن با صدور بیانیه‌ای، از جمهوری ترکیه و رئیس‌جمهور رجب طیب اردوغان به‌عنوان حامیان اصلی مردم لبنان قدردانی کردند و بر تلاش‌های این کشور در تأمین نیازهای انسانی تأکید کردند.
قدردانی ترکمن‌های لبنان از رئیس‌جمهور و دولت ترکیه در حمایت از آسیب‌دیدگان جنگ
رجب‌طیب اردوغان رئیس جمهور جمهوری ترکیه / عکس: AA
21 اکتبر 2024

در جلسه‌ای که به منظور هماهنگی و دستیابی به توافق برای مصون ماندن از حملات هوایی اسرائیل و کمک به آسیب‌دیدگان جنگ در لبنان توسط گروه‌های مردم‌نهاد ترکمن برگزار شد، انجمن فرهنگی ترک‌های لبنان، انجمن برادری ترک‌های لبنان، خیریه ترکمنی دوریس، انجمن توسعه هاوارا و انجمن ترکمن‌های طرابلس حضور داشتند.

در این جلسه بیانیه‌ای صادر شده و به امضای انجمن های شرکت کننده رسید که ضمن محکومیت حملات اسرائیل، بر مقاومت و برادری ائتنیک های مختلف لبنان در برابر جنگ مخربی که اسرائیل به مردم لبنان تحمیل کرده است،

بیانیه به کمک‌های دیپلماتیک و معنوی و همچنین ارسال کمک‌های مادی در شرایط دشوار اشاره کرده و از تمامی کشورها و دولت‌های دوست که بدون هیچ چشم‌داشتی از مردم لبنان حمایت کرده‌اند، تقدیر و تشکر کرده است.

در متن بیانیه، جمهوری ترکیه به‌عنوان یکی از کشورهای حامی در صدر ذکر شده و از رئیس‌جمهور رجب طیب اردوغان و تمامی ارگان‌های دولتی ترکیه به‌طور ویژه قدردانی شده است.

مطالب پیشنهادی

در این قسمت از بیانیه آمده است: دولت دوست ترکیه، به رهبری رئیس‌جمهور رجب طیب اردوغان، از هیچ تلاشی برای کمک به لبنان و تأمین نیازهای مردم این کشور دریغ نکرده است. این کمک‌ها به ویژه از زمان جنگ در ۲۰۰۶ در زمینه ساخت و بازسازی مدارس، مراکز بهداشتی و بیمارستان‌هایی که به‌دلیل حملات اسرائیل ویران شده بودند، به‌طور مستمر ارائه شده است.

این بیانیه با اشاره به گسترش خدمات ترکیه در لبنان و تأکید بر اوج‌گیری این خدمات در اواخر سال ۲۰۱۹، به‌ویژه در شرایط بحرانی اقتصادی، آورده است: در نخستین روزهای حمله اسرائیل به خاک لبنان، ترکیه از جمله اولین کشورهایی بود که برای کمک به مردم لبنان اقدام کرد.

در پایان این بیانیه آمده است: بدین‌وسیله از جمهوری ترکیه، رئیس‌جمهور اردوغان، تمامی ارگان‌های ذی‌ربط و مردم دوست و برادر ترکیه بابت تمامی اقدامات بشر‌دوستانه از صمیم قلب تقدیر و تشکر می‌کنیم. ما به‌عنوان نمایندگان جامعه ترکمن‌های لبنان، کمک‌های رئیس‌جمهور اردوغان را در هر مناسبتی به‌زبان می‌آوریم و از این بابت احساس افتخار و غرور داریم.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us