در جلسه‌ای که به منظور هماهنگی و دستیابی به توافق برای مصون ماندن از حملات هوایی اسرائیل و کمک به آسیب‌دیدگان جنگ در لبنان توسط گروه‌های مردم‌نهاد ترکمن برگزار شد، انجمن فرهنگی ترک‌های لبنان، انجمن برادری ترک‌های لبنان، خیریه ترکمنی دوریس، انجمن توسعه هاوارا و انجمن ترکمن‌های طرابلس حضور داشتند.

در این جلسه بیانیه‌ای صادر شده و به امضای انجمن های شرکت کننده رسید که ضمن محکومیت حملات اسرائیل، بر مقاومت و برادری ائتنیک های مختلف لبنان در برابر جنگ مخربی که اسرائیل به مردم لبنان تحمیل کرده است،

بیانیه به کمک‌های دیپلماتیک و معنوی و همچنین ارسال کمک‌های مادی در شرایط دشوار اشاره کرده و از تمامی کشورها و دولت‌های دوست که بدون هیچ چشم‌داشتی از مردم لبنان حمایت کرده‌اند، تقدیر و تشکر کرده است.

در متن بیانیه، جمهوری ترکیه به‌عنوان یکی از کشورهای حامی در صدر ذکر شده و از رئیس‌جمهور رجب طیب اردوغان و تمامی ارگان‌های دولتی ترکیه به‌طور ویژه قدردانی شده است.