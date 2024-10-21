در جلسهای که به منظور هماهنگی و دستیابی به توافق برای مصون ماندن از حملات هوایی اسرائیل و کمک به آسیبدیدگان جنگ در لبنان توسط گروههای مردمنهاد ترکمن برگزار شد، انجمن فرهنگی ترکهای لبنان، انجمن برادری ترکهای لبنان، خیریه ترکمنی دوریس، انجمن توسعه هاوارا و انجمن ترکمنهای طرابلس حضور داشتند.
در این جلسه بیانیهای صادر شده و به امضای انجمن های شرکت کننده رسید که ضمن محکومیت حملات اسرائیل، بر مقاومت و برادری ائتنیک های مختلف لبنان در برابر جنگ مخربی که اسرائیل به مردم لبنان تحمیل کرده است،
بیانیه به کمکهای دیپلماتیک و معنوی و همچنین ارسال کمکهای مادی در شرایط دشوار اشاره کرده و از تمامی کشورها و دولتهای دوست که بدون هیچ چشمداشتی از مردم لبنان حمایت کردهاند، تقدیر و تشکر کرده است.
در متن بیانیه، جمهوری ترکیه بهعنوان یکی از کشورهای حامی در صدر ذکر شده و از رئیسجمهور رجب طیب اردوغان و تمامی ارگانهای دولتی ترکیه بهطور ویژه قدردانی شده است.
در این قسمت از بیانیه آمده است: دولت دوست ترکیه، به رهبری رئیسجمهور رجب طیب اردوغان، از هیچ تلاشی برای کمک به لبنان و تأمین نیازهای مردم این کشور دریغ نکرده است. این کمکها به ویژه از زمان جنگ در ۲۰۰۶ در زمینه ساخت و بازسازی مدارس، مراکز بهداشتی و بیمارستانهایی که بهدلیل حملات اسرائیل ویران شده بودند، بهطور مستمر ارائه شده است.
این بیانیه با اشاره به گسترش خدمات ترکیه در لبنان و تأکید بر اوجگیری این خدمات در اواخر سال ۲۰۱۹، بهویژه در شرایط بحرانی اقتصادی، آورده است: در نخستین روزهای حمله اسرائیل به خاک لبنان، ترکیه از جمله اولین کشورهایی بود که برای کمک به مردم لبنان اقدام کرد.
در پایان این بیانیه آمده است: بدینوسیله از جمهوری ترکیه، رئیسجمهور اردوغان، تمامی ارگانهای ذیربط و مردم دوست و برادر ترکیه بابت تمامی اقدامات بشردوستانه از صمیم قلب تقدیر و تشکر میکنیم. ما بهعنوان نمایندگان جامعه ترکمنهای لبنان، کمکهای رئیسجمهور اردوغان را در هر مناسبتی بهزبان میآوریم و از این بابت احساس افتخار و غرور داریم.