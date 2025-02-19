سیاست
وزارت بهره‌وری فدرال به دنبال دسترسی به اطلاعات مالیاتی آمریکایی‌ها
وزارت بهره‌وری فدرال تحت مدیریت ایلان ماسک، به‌دنبال دسترسی به اطلاعات مالیاتی شهروندان آمریکایی است که نگرانی‌هایی درباره حریم خصوصی و امنیت داده‌ها ایجاد کرده است.
نمایی از ساختمان سازمان مالیات آمریکا در واشنگتن دی‌سی، ایالات متحده / عکس: Reuters
19 فوریه 2025

برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که وزارت بهره‌وری دولتی (DOGE)، تحت مدیریت ایلان ماسک، به دنبال دسترسی به داده‌های مالیاتی شهروندان در سازمان خدمات درآمد داخلی آمریکا (IRS) است. این اقدام احتمالی می‌تواند منجر به دسترسی این سازمان به میلیون‌ها پرونده مالیاتی محرمانه، سوابق بانکی و دیگر اسناد حساس شود.

در واکنش به این موضوع، تعدادی از قانون‌گذاران دموکرات در نامه‌ای به کمیسر موقت سازمان خدمات درآمد داخلی آمریکا، خواستار توضیح درباره هرگونه تفاهم‌نامه احتمالی میان این سازمان و وزارت بهره‌‌وری دولتی شده‌اند.

آن‌ها تأکید کرده‌اند که چنین اقدامی می‌تواند پیامدهایی برای حریم خصوصی مالیات‌دهندگان و روند بازپرداخت مالیات داشته باشد.

هم‌زمان، منابعی اعلام کرده‌اند که سازمان خدمات درآمد داخلی آمریکا قصد دارد در میانه فصل مالیاتی تعداد قابل‌توجهی از کارکنان آزمایشی خود را تعدیل کند.

این تصمیم ممکن است در هفته‌های آینده اجرایی شود، اما مقامات این سازمان تاکنون واکنشی رسمی به این گزارش‌ها نشان نداده‌اند.

برخی حامیان حریم خصوصی هشدار داده‌اند که در صورت افشای غیرمجاز این داده‌ها، احتمال سواستفاده از اطلاعات مالیاتی شهروندان وجود دارد. آن‌ها معتقدند که چنین اقدامی می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای امنیت اطلاعات و حقوق مالیات‌دهندگان داشته باشد.

هریسون فیلدز، معاون سخنگوی کاخ سفید در بیانیه‌ای اعلام کرد: فساد و سوءمدیریت از مشکلات مزمن سیستم مالیاتی هستند. برای اصلاح این وضعیت، دسترسی مستقیم به اطلاعات ضروری است.

او افزود که وزارت بهره‌وری دولتی به افشای فسادهای مالی ادامه خواهد داد تا مردم آمریکا از نحوه هزینه‌کرد مالیات‌های خود مطلع شوند.

در مقابل، گروهی از قانون‌گذاران دموکرات از جمله ران وایدن، رئیس کمیته مالی سنا و الیزابت وارن، رئیس کمیته بانکداری، مسکن و امور شهری سنا، مخالفت خود را با این اقدام اعلام کرده‌اند. این قانون‌گذاران در نامه‌ای به داگلاس اودانل، کمیسر موقت سازمان خدمات درآمد داخلی آمریکا، خواستار دریافت اطلاعات مربوط به هرگونه تفاهم‌نامه احتمالی میان سازمان خدمات درآمد داخلی آمریکا و وزارت بهره‌وری دولتی شده‌اند.

در بخشی از این نامه آمده است: طبق گزارش‌ها، کاخ سفید در حال فشار بر سازمان خدمات درآمد داخلی آمریکا است تا با امضای یادداشت تفاهمی (MOU)، به مهندسان نرم‌افزار وزارت بهره‌وری دولتی تحت مدیریت ایلان ماسک، دسترسی گسترده‌ای به سیستم‌ها و پایگاه‌های داده سازمان خدمات درآمد داخلی آمریکا ، از جمله اطلاعات مالیاتی محرمانه میلیون‌ها شهروند و کسب‌وکار آمریکایی، اعطا کند.

قانون‌گذاران هشدار داده‌اند که چنین توافقی می‌تواند سواستفاده از داده‌های دولتی برای اهداف سیاسی را تسهیل کند و همچنین موجب تأخیر در بازپرداخت مالیات‌ها شود که این امر می‌تواند پیامدهای اقتصادی برای میلیون‌ها آمریکایی داشته باشد.

هم‌زمان با این تحولات، گزارش‌ها حاکی از آن است که سازمان مالیات آمریکا قصد دارد در میانه فصل مالیاتی، هزاران کارمند آزمایشی خود را تعدیل کند. دو منبع آگاه اعلام کرده‌اند که این تعدیل نیرو ممکن است از همین هفته آغاز شود.

فصل مالیاتی سال ۲۰۲۵ به طور رسمی از ۲۷ ژانویه آغاز شده و این سازمان انتظار دارد بیش از ۱۴۰ میلیون اظهارنامه مالیاتی تا ۱۵ آوریل دریافت کند.

