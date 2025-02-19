برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که وزارت بهره‌وری دولتی (DOGE)، تحت مدیریت ایلان ماسک، به دنبال دسترسی به داده‌های مالیاتی شهروندان در سازمان خدمات درآمد داخلی آمریکا (IRS) است. این اقدام احتمالی می‌تواند منجر به دسترسی این سازمان به میلیون‌ها پرونده مالیاتی محرمانه، سوابق بانکی و دیگر اسناد حساس شود.

در واکنش به این موضوع، تعدادی از قانون‌گذاران دموکرات در نامه‌ای به کمیسر موقت سازمان خدمات درآمد داخلی آمریکا، خواستار توضیح درباره هرگونه تفاهم‌نامه احتمالی میان این سازمان و وزارت بهره‌‌وری دولتی شده‌اند.

آن‌ها تأکید کرده‌اند که چنین اقدامی می‌تواند پیامدهایی برای حریم خصوصی مالیات‌دهندگان و روند بازپرداخت مالیات داشته باشد.

هم‌زمان، منابعی اعلام کرده‌اند که سازمان خدمات درآمد داخلی آمریکا قصد دارد در میانه فصل مالیاتی تعداد قابل‌توجهی از کارکنان آزمایشی خود را تعدیل کند.

این تصمیم ممکن است در هفته‌های آینده اجرایی شود، اما مقامات این سازمان تاکنون واکنشی رسمی به این گزارش‌ها نشان نداده‌اند.

برخی حامیان حریم خصوصی هشدار داده‌اند که در صورت افشای غیرمجاز این داده‌ها، احتمال سواستفاده از اطلاعات مالیاتی شهروندان وجود دارد. آن‌ها معتقدند که چنین اقدامی می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای امنیت اطلاعات و حقوق مالیات‌دهندگان داشته باشد.

هریسون فیلدز، معاون سخنگوی کاخ سفید در بیانیه‌ای اعلام کرد: فساد و سوءمدیریت از مشکلات مزمن سیستم مالیاتی هستند. برای اصلاح این وضعیت، دسترسی مستقیم به اطلاعات ضروری است.