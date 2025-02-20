ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، در سن‌پترزبورگ به ارزیابی مذاکرات میان هیئت‌های روسیه و آمریکا که در ریاض، پایتخت عربستان سعودی برگزار شده بود، پرداخت و با اشاره به اینکه این مذاکرات نتایج مثبتی به همراه داشته است، تأکید کرد: دو کشور توافق کردند که نمایندگی‌های دیپلماتیک خود را به طور عادی و طبیعی از سر بگیرند.

رئیس‌جمهور روسیه همچنین از آغاز گام‌هایی برای ازسرگیری همکاری‌های متقابل در حوزه‌های مختلف، از جمله مسائل خاورمیانه، سوریه و فلسطین اطلاع داد و افزود: موضوع اوکراین همچنان اولویت اصلی ماست.

پوتین همچنین در خصوص اقتصاد، بازار جهانی انرژی و همکاری‌های فضایی میان روسیه و آمریکا بیان کرد: (گفت‌وگوها) مثبت و با حسن‌نیت بود.

پوتین با اشاره به نگرانی اروپایی‌ها و اوکراین از عدم حضورشان در این مذاکرات، تأکید کرد که هدف اصلی این دیدار بازسازی روابط دوجانبه میان روسیه و آمریکا بوده است.

وی در ادامه افزود: مهم‌ترین مسئله در حل تمامی مشکلات اضطراری، از جمله بحران اوکراین، افزایش سطح اعتماد میان روسیه و آمریکا است. بدون این اعتماد، حل بسیاری از مشکلات، از جمله بحران اوکراین، غیرممکن خواهد بود.

رئیس‌جمهور روسیه ضمن تأکید بر اینکه مسکو هرگز از ارتباط با اروپا خودداری نکرده است، افزود: ما هرگز روند مذاکره با اوکراین را رد نکردیم. این خود اروپایی‌ها بودند که ارتباطشان را با روسیه قطع کردند. اوکراین نیز به طور مستقل تصمیم گرفت که در روند مذاکرات شرکت نکند. ما هیچ‌چیزی را به کسی تحمیل نمی‌کنیم. ما آماده بازگشت به میز مذاکره هستیم.

وی همچنین خاطرنشان کرد که کیت کلاگ، نماینده ویژه آمریکا در امور روسیه و اوکراین، در حال حاضر در کی‌یف حضور دارد و با مقامات اروپایی دیدار می‌کند. برخی از رهبران اروپایی نیز برای مذاکره به واشنگتن سفر خواهند کرد.

پوتین با اشاره به اینکه هیچ موضوع پنهانی در این مذاکرات وجود ندارد و آمریکایی‌ها در حال رایزنی با متحدان خود هستند، افزود: واشنگتن بر این باور است که روند مذاکرات باید با مشارکت هر دو کشور، یعنی روسیه و اوکراین، انجام شود. هیچ‌کس اوکراین را از این فرایند کنار نگذاشته، بنابراین دلیلی برای واکنش منفی وجود ندارد.

پوتین درباره احتمال دیدار با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، گفت که این امر مستلزم مقدمات و برنامه‌ریزی‌های لازم است.