سیاست
هند و چین پس از ۵ سال پروازهای مستقیم را از سر می‌گیرند
هند و چین با هدف بهبود روابط دیپلماتیک و تجاری، پس از پنج سال توقف، تصمیم به از سرگیری پروازهای مستقیم گرفتند.
هواپیمای شرکت ایر ایندیا / عکس: Reuters
28 ژانویه 2025

پس از سفر ویکرام میسری، وزیر خارجه هند به پکن و دیدار با سون ویدونگ، معاون وزیر خارجه چین، طرفین توافق کردند پروازهای مستقیم بین هند و چین که تقریبا پنج سال پیش متوقف شده بود، از سر گرفته شود.

براساس بیانیه وزارت امور خارجه هند، طرفین توافق کردند که زائران هندی امکان بازدید از منطقه کایلاش در تبت چین را پیدا کنند. این گام‌ها به‌دنبال تلاش‌های مستمر برای تقویت روابط دیپلماتیک و حل مسائل اقتصادی و تجاری میان دو کشور برداشته می‌شود.

مقامات هند و چین قرار است در آینده‌ای نزدیک دیداری داشته باشند تا جزئیات فنی و اجرایی از سرگیری پروازهای مستقیم را بررسی و مقدمات لازم برای عملیاتی کردن این توافق را فراهم کنند.

دولت هند از تاریخ ۲۲ مارس ۲۰۲۰ تمامی پروازهای بین‌المللی به مقصد چین را متوقف کرد و از ۲۵ مارس ۲۰۲۰ این کشور به دلیل شیوع کووید-۱۹ وارد قرنطینه کامل شد.

در ابتدا قرار بود شرکت‌های هواپیمایی هند از مارس ۲۰۲۲ پروازهای خود را از سر بگیرند، اما به دلیل شدت یافتن درگیری‌ها در دره گالوان در مرزهای مشترک، این برنامه متوقف شد. این در حالی است که قبل از پاندمی، ماهانه حدود ۵۰۰ پرواز مستقیم بین هند و چین انجام می‌شد.

