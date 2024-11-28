سخنگوی وزارت امور خارجه ترکیه، اؤنجو کئچه‌لی، در واکنش به تحرکات قومی مرتبط با سرشماری جمعیت در عراق، طی پستی در پلتفرم ایکس اعلام کرد که جمهوری ترکیه با تمام نهادهای دولتی و خصوصی خود در کنار ترکمن‌های عراق ایستاده و از حقوق و منافع آنان حمایت خواهد کرد.

وی با تأکید بر اهمیت ترکمن‌های عراق در روابط دو کشور افزود که هم‌نژادان ترکمن که بیشترین جمعیت را در کرکوک دارند، یکی از پل‌های ارتباطی ترکیه با دولت عراق به شمار می‌روند و رفاه و امنیت آنان از اولویت‌های اصلی ترکیه در روابط دوجانبه است.

کئچه‌لی با اشاره به آغاز سرشماری نفوس در عراق پس از سال‌ها توقف، اظهار داشت که گزارش‌هایی درباره انتقال جمعیت زیادی از کردهای اقلیم شمال عراق به کرکوک منتشر شده و این موضوع با دقت از سوی ترکیه پیگیری می‌شود.

هفته گذشته، رئیس جبهه ترکمانی عراق اعلام کرد که بیش از ۲۶۰ هزار نفر از اربیل و سلیمانیه با هدف تغییر ترکیب جمعیتی کرکوک به این شهر منتقل شده‌اند و خواستار بازنگری در نتایج سرشماری بر اساس آمار سال ۱۹۵۷ شد.