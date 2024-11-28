سخنگوی وزارت امور خارجه ترکیه، اؤنجو کئچهلی، در واکنش به تحرکات قومی مرتبط با سرشماری جمعیت در عراق، طی پستی در پلتفرم ایکس اعلام کرد که جمهوری ترکیه با تمام نهادهای دولتی و خصوصی خود در کنار ترکمنهای عراق ایستاده و از حقوق و منافع آنان حمایت خواهد کرد.
وی با تأکید بر اهمیت ترکمنهای عراق در روابط دو کشور افزود که همنژادان ترکمن که بیشترین جمعیت را در کرکوک دارند، یکی از پلهای ارتباطی ترکیه با دولت عراق به شمار میروند و رفاه و امنیت آنان از اولویتهای اصلی ترکیه در روابط دوجانبه است.
کئچهلی با اشاره به آغاز سرشماری نفوس در عراق پس از سالها توقف، اظهار داشت که گزارشهایی درباره انتقال جمعیت زیادی از کردهای اقلیم شمال عراق به کرکوک منتشر شده و این موضوع با دقت از سوی ترکیه پیگیری میشود.
هفته گذشته، رئیس جبهه ترکمانی عراق اعلام کرد که بیش از ۲۶۰ هزار نفر از اربیل و سلیمانیه با هدف تغییر ترکیب جمعیتی کرکوک به این شهر منتقل شدهاند و خواستار بازنگری در نتایج سرشماری بر اساس آمار سال ۱۹۵۷ شد.
سخنگوی وزارت امور خارجه ترکیه با اشاره به بینظمیهای بهوجود آمده، گفت که این بینظمیها باعث ورود جمعیت زیادی از افراد غیربومی به کرکوک شده است. هرچند در سرشماری عراق اطلاعات قومیتی جمعآوری نمیشود، اما این تحرکات میتواند تأثیر مستقیمی بر انتخابات پیش رو داشته باشد و موجب نگرانی جدی ترکمنها و عربهای کرکوک شده است.
وی افزود که مقامات عراقی نباید اجازه دهند برادران ترکمن که در قرن گذشته قربانی کشتار و ظلمهای بسیاری شدهاند، بار دیگر قربانی سیاستهای قومی شوند.
اؤنجو کئچهلی در پایان تأکید کرد که حساسیت اصلی ترکیه در کرکوک حفظ ساختار جمعیتی تاریخی این استان است و دغدغه ترکیه اطمینان از زندگی عادی ترکمنها در کنار دیگر گروههای قومی کرکوک است.