فراخوان حزب‌الله و جنبش أمل برای تظاهرات علیه طرح خلع سلاح در لبنان
حزب‌الله و جنبش أمل با صدور بیانیه‌ای مشترک از مردم لبنان خواستند روز چهارشنبه ۲۷ آگوست در میدان ریاض‌الصلح بیروت علیه تصمیم دولت برای خلع سلاح این گروه‌ها تظاهرات کنند.
زنان لبنانی در حالی که پرچم‌های حزب‌الله و جنبش أمل را در دست دارند، در یک تظاهرات ضد آمریکایی در حومه جنوبی بیروت راهپیمایی می‌کنند / عکس: Reuters
26 اوت 2025

گروه‌های حزب‌الله و جنبش أمل با انتشار بیانیه‌ای مشترک از مردم لبنان خواستند روز چهارشنبه ۲۷ آگوست در میدان ریاض‌الصلح بیروت علیه تصمیم دولت برای خلع سلاح این گروه‌ها تظاهرات کنند.

این فراخوان از سوی دفتر مرکزی جنبش أمل و دفتر مرکزی اتحادیه‌های کارگری حزب‌الله صادر شده و در آن از کارگران، تولیدکنندگان و اتحادیه‌های کارگری برای حضور در این تجمع دعوت به عمل آمده است.

در بیانیه تأکید شده است که اعتراض روز چهارشنبه واکنشی به مصوبات دولت لبنان در جلسات ۵ و ۷ آگوست ۲۰۲۵ خواهد بود؛ مصوباتی که به گفته حزب‌الله و أمل، مغایر منافع ملی و توافق‌نامه وفاق ملی بوده و حق لبنان در دفاع از سرزمین‌های اشغالی را تضعیف می‌کند.

در همین حال، نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله، در سخنرانی اخیر خود در شهر بعلبک، تصمیم دولت برای خلع سلاح حزب‌الله را «بسیار خطرناک» توصیف کرده و آن را نقض میثاق ملی و تهدیدی برای امنیت کشور دانست.

