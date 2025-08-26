گروه‌های حزب‌الله و جنبش أمل با انتشار بیانیه‌ای مشترک از مردم لبنان خواستند روز چهارشنبه ۲۷ آگوست در میدان ریاض‌الصلح بیروت علیه تصمیم دولت برای خلع سلاح این گروه‌ها تظاهرات کنند.

این فراخوان از سوی دفتر مرکزی جنبش أمل و دفتر مرکزی اتحادیه‌های کارگری حزب‌الله صادر شده و در آن از کارگران، تولیدکنندگان و اتحادیه‌های کارگری برای حضور در این تجمع دعوت به عمل آمده است.

در بیانیه تأکید شده است که اعتراض روز چهارشنبه واکنشی به مصوبات دولت لبنان در جلسات ۵ و ۷ آگوست ۲۰۲۵ خواهد بود؛ مصوباتی که به گفته حزب‌الله و أمل، مغایر منافع ملی و توافق‌نامه وفاق ملی بوده و حق لبنان در دفاع از سرزمین‌های اشغالی را تضعیف می‌کند.