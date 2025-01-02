در پی یک حمله مسلحانه که شب چهارشنبه در نزدیکی «کلاب آمازورا» در محله جامایکا نیویورک رخ داد، حداقل ۱۰ نفر زخمی شدند. این حادثه که به گفته پلیس نیویورک در خارج از کلاب اتفاق افتاده، نگرانیهای امنیتی زیادی را در منطقه ایجاد کرده است.
با وجود شدت و جدیت حمله، وضعیت هیچکدام از مصدومان بحرانی نبوده و همه آنها تحت درمان قرار گرفتهاند.
پلیس نیویورک اعلام کرده که افراد زخمی به بیمارستانهای مختلفی از جمله بیمارستان یهودی لانگ آیلند و مرکز پزشکی کودکان کوهن منتقل شدهاند.
طبق گزارش پلیس، وضعیت همه مصدومان پایدار است و پیشبینی میشود که بهبودی کامل پیدا کنند.
تحقیقات درباره جزئیات این حمله و احتمال ارتباط آن با فعالیتهای جنایی ادامه دارد، اما تاکنون هیچ اطلاعاتی در خصوص هدف حمله منتشر نشده است.
همچنین پلیس به بررسی دوربینهای امنیتی و مصاحبه با شاهدان عینی ادامه میدهد تا اطلاعات بیشتری به دست آورد