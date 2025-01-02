سیاست
1 دقیقه خواندن
حمله مسلحانه در نیویورک؛ دست‌کم ده زخمی برجای گذاشت
در پی حمله مسلحانه شب چهارشنبه در نزدیکی کلاب آمازورا در محله جامایکا نیویورک، دست‌کم ۱۰ نفر زخمی شدند. پلیس نیویورک وضعیت همه مصدومان را پایدار گزارش کرده و تحقیقات درباره جزئیات و انگیزه‌های این حمله ادامه دارد.
حمله مسلحانه در نیویورک؛ دست‌کم ده زخمی برجای گذاشت
حمله مسلحانه در نزدیکی یک کلاب شبانه در نیویورک / عکس: AA
2 ژانویه 2025

در پی یک حمله مسلحانه که شب چهارشنبه در نزدیکی «کلاب آمازورا» در محله جامایکا نیویورک رخ داد، حداقل ۱۰ نفر زخمی شدند. این حادثه که به گفته پلیس نیویورک در خارج از کلاب اتفاق افتاده، نگرانی‌های امنیتی زیادی را در منطقه ایجاد کرده است.

با وجود شدت  و جدیت حمله، وضعیت هیچ‌کدام از مصدومان بحرانی نبوده و همه آنها تحت درمان قرار گرفته‌اند.

پلیس نیویورک اعلام کرده که افراد زخمی به بیمارستان‌های مختلفی از جمله بیمارستان یهودی لانگ آیلند و مرکز پزشکی کودکان کوهن منتقل شده‌اند.

طبق گزارش پلیس، وضعیت همه مصدومان پایدار است و پیش‌بینی می‌شود که بهبودی کامل پیدا کنند.

مطالب پیشنهادی

تحقیقات درباره جزئیات این حمله و احتمال ارتباط آن با فعالیت‌های جنایی ادامه دارد، اما تاکنون هیچ اطلاعاتی در خصوص هدف حمله منتشر نشده است.

همچنین پلیس به بررسی دوربین‌های امنیتی و مصاحبه با شاهدان عینی ادامه می‌دهد تا اطلاعات بیشتری به دست آورد

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us