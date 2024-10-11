سیاست
اسرائیل زمین‌های آنروا را برای ساخت ۱,۴۴۰ واحد مسکونی مصادره کرد
اسرائیل مقر آژانس امدادرسانی و کاریابی ملل متحد برای پناهندگان فلسطینی در قدس اشغالی را به منظور ساخت حدود ۱,۵۰۰ واحد مسکونی مصادره کرده است.
مقر آنروا در فلسطین/ عکس: AA
11 اکتبر 2024

اسرائیل زمین‌های متعلق به مقر آژانس امدادرسانی و کاریابی ملل متحد برای پناهندگان فلسطینی (آنروا) در محله شیخ جراح قدس اشغالی را مصادره کرده و در حال برنامه‌ریزی برای احداث ۱,۴۴۰ واحد مسکونی در این منطقه است.

به گزارش منابع محلی، کمیته امور خارجی و دفاعی پارلمان اسرائیل (کنست) روز یکشنبه ششم اکتبر دو لایحه را تصویب کرد که هدف آن پایان‌دادن به فعالیت‌ها و امتیازات آنروا در اسرائیل است.

لیندا توماس گرینفیلد، سفیر آمریکا در سازمان ملل، هشدار داد که این لایحه می‌تواند چالشی در برقراری ارتباط آمریکا با مقامات اسرائیلی ایجاد کند و همچنین به حذف امتیازات و مصونیت‌های اعطا شده به سازمان‌ها و کارکنان ملل متحد در سطح جهانی منجر شود.

اسرائیل در ماه ژانویه امسال ۱۲ نفر از کارکنان آنروا را به مشارکت در حمله حماس به جنوب این کشور متهم کرد. در پی این ادعاها، آمریکا، انگلستان، فرانسه، آلمان و چند کشور دیگر کمک‌های مالی خود به این آژانس را قطع کردند.

عمار بنجاما، نماینده الجزایر در سازمان ملل، گفت که مقامات اسرائیل سال‌هاست تمایل و اراده خود را برای ازبین‌بردن آنروا نشان داده‌اند، چرا که این آژانس نماد آوارگان فلسطینی و حقوق غیرقابل‌نقض آنهاست.

آژانس امدادرسانی و کاریابی ملل متحد برای پناهندگان فلسطینی (آنروا) در سال ۱۹۵۰ به‌منظور ارائه خدمات امدادرسانی به آوارگان فلسطینی تأسیس شد و بودجه آن از کمک‌های داوطلبانه کشورهای عضو سازمان ملل تأمین می‌شود. این آژانس به ۵.۹ میلیون آواره فلسطینی خدمات ارائه می‌دهد.

 

 

