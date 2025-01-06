منطقه‌
2 دقیقه خواندن
رشد دو برابری تجارت افغانستان با ایران، قزاقستان، ازبکستان و امارات
وزارت صنعت و تجارت اداره طالبان اعلام کرد حجم تجارت افغانستان در سال ۲۰۲۴ به ۱۲ میلیارد و ۴۲۲ میلیون دلار رسیده است. ارزش کل واردات کشور در این سال ۱۰ میلیارد و ۶۱۹ میلیون دلار گزارش شده و تجارت با ایران دوبرابر شده است
رشد دو برابری تجارت افغانستان با ایران، قزاقستان، ازبکستان و امارات
کامیون‌های تجاری بارگیری شده / عکس: Reuters
6 ژانویه 2025

وزارت صنعت و تجارت اداره طالبان از رشد قابل‌توجه حجم تجارت افغانستان در سال ۲۰۲۴ خبر داد. بر اساس آمارهای منتشر شده، ارزش کل مبادلات تجاری افغانستان در سال گذشته به ۱۲ میلیارد و ۴۲۲ میلیون دلار رسیده است.

این در حالی است که صادرات افغانستان در سال ۲۰۲۴ با کاهش ۴ درصدی نسبت به سال قبل، به یک میلیارد و ۸۰۳ میلیون دلار رسیده. بااین‌حال، واردات کشور با افزایش ۳۸ درصدی به ۱۰ میلیارد و ۶۱۹ میلیون دلار رسیده است.

یکی از نکات قابل‌توجه در این گزارش، افزایش دوبرابری حجم تجارت افغانستان با ایران، قزاقستان، ازبکستان و امارات متحده عربی است. همچنین، اگرچه صادرات افغانستان به چین و پاکستان کاهش یافته، اما تجارت با کشورهای همسایه مانند ترکیه و هند افزایش یافته است.

عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت اداره طالبان، با تأیید این آمارها، بر اهمیت ایجاد تسهیلات بیشتر برای تجار تأکید کرد.

مطالب پیشنهادی

وی اظهار داشت که افزایش صادرات محصولات افغانستان به جهان به ایجاد کارخانه‌های بسته‌بندی و صدور ویزا به تجار وابسته است.

خیرالدین مایل، معاون تجاری اتاق بازرگانی و سرمایه‌گذاری اداره طالبان نیز بر لزوم فراهم‌سازی شرایط مساعد برای تاجران تأکید کرد تا آنان بتوانند در بازارهای جهانی برای محصولات و مواد کشاورزی افغانستان جایگاه مناسبی پیدا کنند.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us