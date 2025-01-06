وزارت صنعت و تجارت اداره طالبان از رشد قابلتوجه حجم تجارت افغانستان در سال ۲۰۲۴ خبر داد. بر اساس آمارهای منتشر شده، ارزش کل مبادلات تجاری افغانستان در سال گذشته به ۱۲ میلیارد و ۴۲۲ میلیون دلار رسیده است.
این در حالی است که صادرات افغانستان در سال ۲۰۲۴ با کاهش ۴ درصدی نسبت به سال قبل، به یک میلیارد و ۸۰۳ میلیون دلار رسیده. بااینحال، واردات کشور با افزایش ۳۸ درصدی به ۱۰ میلیارد و ۶۱۹ میلیون دلار رسیده است.
یکی از نکات قابلتوجه در این گزارش، افزایش دوبرابری حجم تجارت افغانستان با ایران، قزاقستان، ازبکستان و امارات متحده عربی است. همچنین، اگرچه صادرات افغانستان به چین و پاکستان کاهش یافته، اما تجارت با کشورهای همسایه مانند ترکیه و هند افزایش یافته است.
عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت اداره طالبان، با تأیید این آمارها، بر اهمیت ایجاد تسهیلات بیشتر برای تجار تأکید کرد.
وی اظهار داشت که افزایش صادرات محصولات افغانستان به جهان به ایجاد کارخانههای بستهبندی و صدور ویزا به تجار وابسته است.
خیرالدین مایل، معاون تجاری اتاق بازرگانی و سرمایهگذاری اداره طالبان نیز بر لزوم فراهمسازی شرایط مساعد برای تاجران تأکید کرد تا آنان بتوانند در بازارهای جهانی برای محصولات و مواد کشاورزی افغانستان جایگاه مناسبی پیدا کنند.