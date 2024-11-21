سیاست
2 دقیقه خواندن
فورد چهارهزار فرصت شغلی در اروپا را تعدیل‌نیرو می‌کند
فورد اعلام کرده است که به دلیل کاهش تقاضا برای خودروهای الکتریکی و افزایش رقابت از سوی چین، قصد دارد طی سه سال آینده حدود ۴۰۰۰ شغل در اروپا را کاهش دهد. این کاهش به معنی کاهش تقریبی ۱۴ درصد از نیروی کار این شرکت است.
فورد چهارهزار فرصت شغلی در اروپا را تعدیل‌نیرو می‌کند
دفتر مرکزی شرکت فورد در کلن آلمان / عکس: Reuters
21 نوامبر 2024

شرکت خودروسازی آمریکایی فورد (Ford) روز چهارشنبه بیستم نوامبر در بیانیه‌ای اعلام کرد که تا پایان سال ۲۰۲۷ قصد دارد سیاست تعدیل نیرو و کاهش فرصت‌های شغلی را در اروپا، به‌ویژه در آلمان و بریتانیا، اجرا کند.

فورد در این بیانیه اشاره کرد که در موضوع کاهش شغل‌ها در اروپا با اتحادیه‌های کارگری رایزنی خواهد کرد و افزود: صنعت خودروسازی جهانی هنوز در دوره‌ای از سردرگمی به سر می‌برد، به‌ویژه در قاره اروپا، جایی که صنعت با چالش‌های رقابتی، نظارتی و اقتصادی بی‌سابقه‌ای مواجه است.

دیو جانستون، معاون توسعه و مشارکت فورد در اروپا، دراین‌خصوص گفت: اقدامات تعدیل‌نیرو دشوار است؛ اما شرکت قاطعانه عمل خواهد کرد تا از آینده فورد در اروپا اطمینان حاصل کند.

مطالب پیشنهادی

وی افزود: خودروسازان جهانی تحت‌فشار کاهش فروش و رقابت شدید با چین قرار دارند؛ به‌ویژه که سازندگان چینی خودروهای برقی در حال ربودن سهم بازار از رقبای غربی هستند.

درحالی‌که بازار اروپا به طور سنتی بر بزرگ‌ترین بازار خودروهای سواری جهان تسلط داشته است، کسب‌وکار خودروهای سواری فورد در سال‌های اخیر زیان‌های قابل‌توجهی در این قاره متحمل شده است.

شرکت فورد، مانند سایر خودروسازان، مجبور به فروش خودروهای برقی با قیمت پایین شده است که این امر به‌شدت زیان‌آور بوده و افق‌های تولید خودروهای برقی را کاهش داده است.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us