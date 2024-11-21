شرکت خودروسازی آمریکایی فورد (Ford) روز چهارشنبه بیستم نوامبر در بیانیه‌ای اعلام کرد که تا پایان سال ۲۰۲۷ قصد دارد سیاست تعدیل نیرو و کاهش فرصت‌های شغلی را در اروپا، به‌ویژه در آلمان و بریتانیا، اجرا کند.

فورد در این بیانیه اشاره کرد که در موضوع کاهش شغل‌ها در اروپا با اتحادیه‌های کارگری رایزنی خواهد کرد و افزود: صنعت خودروسازی جهانی هنوز در دوره‌ای از سردرگمی به سر می‌برد، به‌ویژه در قاره اروپا، جایی که صنعت با چالش‌های رقابتی، نظارتی و اقتصادی بی‌سابقه‌ای مواجه است.

دیو جانستون، معاون توسعه و مشارکت فورد در اروپا، دراین‌خصوص گفت: اقدامات تعدیل‌نیرو دشوار است؛ اما شرکت قاطعانه عمل خواهد کرد تا از آینده فورد در اروپا اطمینان حاصل کند.