شرکت خودروسازی آمریکایی فورد (Ford) روز چهارشنبه بیستم نوامبر در بیانیهای اعلام کرد که تا پایان سال ۲۰۲۷ قصد دارد سیاست تعدیل نیرو و کاهش فرصتهای شغلی را در اروپا، بهویژه در آلمان و بریتانیا، اجرا کند.
فورد در این بیانیه اشاره کرد که در موضوع کاهش شغلها در اروپا با اتحادیههای کارگری رایزنی خواهد کرد و افزود: صنعت خودروسازی جهانی هنوز در دورهای از سردرگمی به سر میبرد، بهویژه در قاره اروپا، جایی که صنعت با چالشهای رقابتی، نظارتی و اقتصادی بیسابقهای مواجه است.
دیو جانستون، معاون توسعه و مشارکت فورد در اروپا، دراینخصوص گفت: اقدامات تعدیلنیرو دشوار است؛ اما شرکت قاطعانه عمل خواهد کرد تا از آینده فورد در اروپا اطمینان حاصل کند.
وی افزود: خودروسازان جهانی تحتفشار کاهش فروش و رقابت شدید با چین قرار دارند؛ بهویژه که سازندگان چینی خودروهای برقی در حال ربودن سهم بازار از رقبای غربی هستند.
درحالیکه بازار اروپا به طور سنتی بر بزرگترین بازار خودروهای سواری جهان تسلط داشته است، کسبوکار خودروهای سواری فورد در سالهای اخیر زیانهای قابلتوجهی در این قاره متحمل شده است.
شرکت فورد، مانند سایر خودروسازان، مجبور به فروش خودروهای برقی با قیمت پایین شده است که این امر بهشدت زیانآور بوده و افقهای تولید خودروهای برقی را کاهش داده است.