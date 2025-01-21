استفان سژورنه، معاون اجرایی کمیسیون اروپا در حوزه رفاه و استراتژی صنعتی و وزیر امور خارجه پیشین فرانسه، در مصاحبه‌ مطبوعاتی با رادیو بین‌المللی فرانسه اعلام کرد که اتحادیه اروپا به طور جدی بر فعالیت‌های پلتفرم ایکس نظارت دارد. وی یادآور شد که هفته گذشته هانا ویرکونن، معاون اجرایی کمیسیون اتحادیه اروپا، تحقیقات درباره پلتفرم متعلق به ایلان ماسک را تمدید کرده است.

سژورنه تأکید کرد که اتحادیه اروپا قوانینی سختگیرانه دارد که به طور قاطع اجرا خواهند شد. او افزود که گزارش نهایی کمیسر، تمام مباحث مطرح‌شده در هفته‌های اخیر، از جمله مداخلات سیاسی ایلان ماسک در اروپا، به‌ویژه حمایت او از حزب راست افراطی «آلترناتیو برای آلمان» (AfD) پیش از انتخابات ۲۳ فوریه را در بر خواهد گرفت.

وی توضیح داد: گزارش تهیه‌شده به قاضی ارائه می‌شود و ممکن است جریمه‌های بسیار سنگین، به ارزش میلیاردها یورو، برای این پلتفرم در نظر گرفته شود. در نهایت، در صورت عدم رعایت قوانین، پلتفرم ایکس با تعلیق یا حتی ممنوعیت کامل مواجه خواهد شد.

سژورنه در ادامه به روابط اتحادیه اروپا و آمریکا اشاره کرد و اضافه کرد: اگرچه آمریکایی‌ها همچنان متحدان ما هستند، اما به نظر می‌رسد که قصد دارند بیشتر بر منافع خود تمرکز کنند.

او با اشاره به تغییر رویکرد آمریکا افزود: آمریکایی‌ها در تلاش‌اند از اروپا فاصله بگیرند تا تمرکز خود را بر منطقه اقیانوس آرام معطوف کنند. اکنون زمان آن است که اروپا در زمینه دفاع مستقل خود گام‌های اساسی بردارد.

تحقیقات اتحادیه اروپا درباره پلتفرم ایکس