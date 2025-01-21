سیاست
3 دقیقه خواندن
اتحادیه اروپا در خصوص نقض قوانین به ایکس اولتیماتوم داد
اتحادیه اروپا هشداد داد که شبکه اجتماعی ایکس در صورت نقض قوانین با جریمه‌های سنگین، تعلیق یا حتی ممنوعیت کامل روبرو می‌شود. تحقیقات درباره این پلتفرم ادامه دارد.
اتحادیه اروپا در خصوص نقض قوانین به ایکس اولتیماتوم داد
لوگو شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) / عکس: AA
21 ژانویه 2025

استفان سژورنه، معاون اجرایی کمیسیون اروپا در حوزه رفاه و استراتژی صنعتی و وزیر امور خارجه پیشین فرانسه، در مصاحبه‌ مطبوعاتی با رادیو بین‌المللی فرانسه اعلام کرد که اتحادیه اروپا به طور جدی بر فعالیت‌های پلتفرم ایکس نظارت دارد. وی یادآور شد که هفته گذشته هانا ویرکونن، معاون اجرایی کمیسیون اتحادیه اروپا، تحقیقات درباره پلتفرم متعلق به ایلان ماسک را تمدید کرده است.

سژورنه تأکید کرد که اتحادیه اروپا قوانینی سختگیرانه دارد که به طور قاطع اجرا خواهند شد. او افزود که گزارش نهایی کمیسر، تمام مباحث مطرح‌شده در هفته‌های اخیر، از جمله مداخلات سیاسی ایلان ماسک در اروپا، به‌ویژه حمایت او از حزب راست افراطی «آلترناتیو برای آلمان» (AfD)  پیش از انتخابات ۲۳ فوریه را در بر خواهد گرفت.

وی توضیح داد: گزارش تهیه‌شده به قاضی ارائه می‌شود و ممکن است جریمه‌های بسیار سنگین، به ارزش میلیاردها یورو، برای این پلتفرم در نظر گرفته شود. در نهایت، در صورت عدم رعایت قوانین، پلتفرم ایکس با تعلیق یا حتی ممنوعیت کامل مواجه خواهد شد.

سژورنه در ادامه به روابط اتحادیه اروپا و آمریکا اشاره کرد و اضافه کرد: اگرچه آمریکایی‌ها همچنان متحدان ما هستند، اما به نظر می‌رسد که قصد دارند بیشتر بر منافع خود تمرکز کنند.

او با اشاره به تغییر رویکرد آمریکا افزود: آمریکایی‌ها در تلاش‌اند از اروپا فاصله بگیرند تا تمرکز خود را بر منطقه اقیانوس آرام معطوف کنند. اکنون زمان آن است که اروپا در زمینه دفاع مستقل خود گام‌های اساسی بردارد.

تحقیقات اتحادیه اروپا درباره پلتفرم ایکس

مطالب پیشنهادی

 اتحادیه اروپا به‌عنوان بخشی از تحقیقات خود، از پلتفرم اجتماعی ایکس متعلق به ایلان ماسک خواسته است تا اسناد داخلی نحوه عملکرد الگوریتم خود را ارائه دهد.

 این پلتفرم تا تاریخ ۱۵ فوریه ۲۰۲۵ (۲۷ بهمن‌ماه) فرصت دارد تمامی اطلاعات مرتبط با سیستم پیشنهاد محتوای خود از جمله جزئیات تغییرات اخیر و برنامه‌های آینده الگوریتم‌ها را در اختیار اتحادیه اروپا قرار دهد.

 همچنین، ایکس باید تمامی اسناد الگوریتمی خود را از تاریخ ۱۷ ژانویه (۲۸ دی‌ماه) تا پایان سال میلادی حفظ و ذخیره کند. علاوه بر این، اتحادیه اروپا خواستار دسترسی به اطلاعات مربوط به نحوه تعدیل محتوا در این پلتفرم شده است.

 این تحقیقات بخشی از بررسی‌های گسترده‌تر اتحادیه اروپا از پلتفرم ایکس است که از دسامبر ۲۰۲۳ آغاز شده و تمرکز آن بر انتشار «محتوای غیرقانونی» از جمله اطلاعات نادرست و سخنان نفرت‌انگیز است.

 این تحقیقات پس از گزارش‌هایی مبنی بر حمایت ایلان ماسک از حزب «آلترناتیو برای آلمان» در آستانه انتخابات آلمان شدت یافته است. این حمایت‌ها با واکنش‌های منفی مواجه شده و مقامات آلمانی از جمله وزارت دفاع و وزارت خارجه این کشور اعلام کرده‌اند که فعالیت خود در پلتفرم ایکس را متوقف خواهند کرد.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us