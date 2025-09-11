استفان دوجاریک، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل، روز چهارشنبه در نشست خبری در نیویورک اعلام کرد: ما از توافق ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای ازسرگیری بازرسی‌ها در ایران به‌عنوان گامی مثبت استقبال می‌کنیم. ما منتظر اجرای سریع این توافق هستیم.

او در ادامه افزودکه لازم است بر اهمیت همکاری کامل ایران با آژانس تأکید شود؛ چراکه این موضوع برای دستیابی به یک چارچوب بلندمدت که صلح‌آمیز باقی‌ماندن برنامه هسته‌ای ایران را تضمین کند، ضروری است.

همکاری ایران و آژانس پس از حملات اسرائیل و آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران به حالت تعلیق درآمد. در پی این تحولات، مجلس ایران در تیرماه قانونی تصویب کرد که بر اساس آن، دولت موظف شد همکاری‌های خود با آژانس را تا زمان تحقق شروط مشخص‌شده متوقف کند.

پس از آن، مذاکراتی میان دو طرف درباره چگونگی ازسرگیری همکاری‌ها شکل گرفت و سرانجام در نهم سپتامبر دو طرف به توافق رسیدند. این توافق به گفته مقام‌های آژانس و ایران، چارچوبی برای تعامل در شرایط جدید ایجاد می‌کند.