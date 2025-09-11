منطقه‌
استقبال سازمان ملل از توافق ایران و آژانس برای ازسرگیری همکاری‌ها
سازمان ملل متحد از توافق تازه میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای ازسرگیری بازرسی‌ها استقبال کرد و این اقدام را گامی مثبت دانست.
استفان دوجاریک، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد / عکس: AA
 استفان دوجاریک، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل، روز چهارشنبه در نشست خبری در نیویورک اعلام کرد: ما از توافق ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای ازسرگیری بازرسی‌ها در ایران به‌عنوان گامی مثبت استقبال می‌کنیم. ما منتظر اجرای سریع این توافق هستیم.

او در ادامه افزودکه لازم است بر اهمیت همکاری کامل ایران با آژانس تأکید شود؛ چراکه این موضوع برای دستیابی به یک چارچوب بلندمدت که صلح‌آمیز باقی‌ماندن برنامه هسته‌ای ایران را تضمین کند، ضروری است.

همکاری ایران و آژانس پس از حملات اسرائیل و آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران به حالت تعلیق درآمد. در پی این تحولات، مجلس ایران در تیرماه قانونی تصویب کرد که بر اساس آن، دولت موظف شد همکاری‌های خود با آژانس را تا زمان تحقق شروط مشخص‌شده متوقف کند.

پس از آن، مذاکراتی میان دو طرف درباره چگونگی ازسرگیری همکاری‌ها شکل گرفت و سرانجام در نهم سپتامبر دو طرف به توافق رسیدند. این توافق به گفته مقام‌های آژانس و ایران، چارچوبی برای تعامل در شرایط جدید ایجاد می‌کند.

عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، پس از امضای توافق تأکید کرد که این توافق یک سازوکار عملی برای همکاری برقرار می‌کند که هم شرایط استثنائی امنیتی ایران و هم الزامات فنی آژانس را بازتاب می‌دهد.

او افزود که اقدامات توافق‌شده کاملاً با مصوبه مجلس همخوانی دارد و حقوق مسلم ایران را تضمین می‌کند.

عراقچی همچنین گفت که در صورت هرگونه اقدام خصمانه علیه ایران، از جمله بازگرداندن قطعنامه‌های لغو شده شورای امنیت سازمان ملل، تهران گام‌های عملی توافق‌شده را پایان‌یافته تلقی خواهد کرد.

