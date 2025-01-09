سیاست
سازمان ملل: اسرائیل همچنان مانع کمک‌رسانی به غزه می‌شود
سخنگوی سازمان ملل اعلام کرد اسرائیل با اعمال محدودیت‌های شدید، روند ارسال کمک‌های بشردوستانه به غزه را مختل و بحران انسانی را تشدید می‌کند.
بسیاری از نیازمندان در غزه دسترسی کافی به کمک‌های ضروری ندارند. / عکس : AA
9 ژانویه 2025

بر اساس اعلام استفان دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل، شرایط انسانی در غزه به‌شدت بحرانی است و بسیاری از غیرنظامیان همچنان در معرض خطرات جدی قرار دارند. سازمان ملل و دیگر نهادهای امدادی در تلاش هستند تا به افراد آسیب‌دیده کمک کنند، اما محدودیت‌های ایجاد شده توسط اسرائیل، همچنان مانع از دسترسی به مناطق نیازمند می‌شود.

دفتر سازمان ملل متحد برای هماهنگی امور بشردوستانه (اوچا) گزارش داد که غیرنظامیان فلسطینی در غزه، سطح وحشتناکی از خشونت را تحمل می‌کنند.

استفان دوجاریک با اشاره به اقدامات سازمان ملل و سایر سازمان‌های بشردوستانه اظهار داشت که در بازه زمانی ۲۲ دسامبر تا ۴ ژانویه، به بیش از ۲ هزار خانواده در جنوب و مرکز غزه کمک‌رسانی شده است. علاوه بر این، حدود ۲۰۰ خانواده در منطقه غزه نیز از این کمک‌ها بهره‌مند شده‌اند.

با‌این‌حال، او تاکید کرد که به دلیل محدودیت‌های شدید اسرائیل، روند ارسال کمک‌ها همچنان با مشکلات جدی مواجه است و بسیاری از نیازمندان در غزه دسترسی کافی به کمک‌های ضروری ندارند.

این گزارش در حالی منتشر شده است که جنگ در غزه وارد روز ۴۶۱ خود شده و تاکنون بیش از ۴۵، ۹۳۶ فلسطینی کشته و ۱۰۹، ۲۷۴ نفر زخمی شده‌اند. سازمان‌های حقوق بشری بارها نسبت به وخامت اوضاع در غزه هشدار داده و از جامعه جهانی خواسته‌اند برای رفع موانع امدادرسانی اقدام کنند.

افزایش فشارها برای آتش‌بس پس از کشف پیکر اسیر فلسطینی

روز گذشته، پیدا‌شدن پیکر یوسف الزیادنه اسیر فلسطینی ۵۳‌ ساله در جنوب غزه، باعث شدت گرفتن فشارهای جهانی و منطقه‌ای برای آتش‌بس شده است..

پس از کشف جسد الزیادنه، نگرانی‌ها از وضعیت دیگر اسیران فلسطینی افزایش یافته است. برخی منابع گزارش داده‌اند که تعداد زیادی از گروگان‌های فلسطینی که توسط اسرائیل بازداشت شده‌اند، هنوز در وضعیت نامشخصی قرار دارند. این مسئله به یکی از محورهای اصلی مذاکرات برای آتش‌بس تبدیل شده است و طرف‌های مختلف در حال تلاش برای آزادسازی اسیران هستند.

