بر اساس اعلام استفان دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل، شرایط انسانی در غزه به‌شدت بحرانی است و بسیاری از غیرنظامیان همچنان در معرض خطرات جدی قرار دارند. سازمان ملل و دیگر نهادهای امدادی در تلاش هستند تا به افراد آسیب‌دیده کمک کنند، اما محدودیت‌های ایجاد شده توسط اسرائیل، همچنان مانع از دسترسی به مناطق نیازمند می‌شود.

دفتر سازمان ملل متحد برای هماهنگی امور بشردوستانه (اوچا) گزارش داد که غیرنظامیان فلسطینی در غزه، سطح وحشتناکی از خشونت را تحمل می‌کنند.

استفان دوجاریک با اشاره به اقدامات سازمان ملل و سایر سازمان‌های بشردوستانه اظهار داشت که در بازه زمانی ۲۲ دسامبر تا ۴ ژانویه، به بیش از ۲ هزار خانواده در جنوب و مرکز غزه کمک‌رسانی شده است. علاوه بر این، حدود ۲۰۰ خانواده در منطقه غزه نیز از این کمک‌ها بهره‌مند شده‌اند.

با‌این‌حال، او تاکید کرد که به دلیل محدودیت‌های شدید اسرائیل، روند ارسال کمک‌ها همچنان با مشکلات جدی مواجه است و بسیاری از نیازمندان در غزه دسترسی کافی به کمک‌های ضروری ندارند.