صندوق بین‌المللی پول (IMF) در گزارش اکتبر خود تحت عنوان «تغییرات سیاسی، تهدیدهای روبه‌افزایش»، پیش‌بینی‌های خود درباره وضعیت اقتصادی جهانی را منتشر کرد. در این گزارش، رشد اقتصادی جهانی برای سال ۲۰۲۴ معادل ۳.۲ درصد پیش‌بینی شده که کاهش پیش‌بینی این نهاد از ۳.۳ درصد به ۳.۲ درصد را نشان می‌دهد. در این راستا، نقش کلیدی هند، چین و ایالات متحده در رشد اقتصادی جهانی مورد تأکید قرار گرفته است.

درحالی‌که پیش‌بینی‌های رشد اقتصادی برای آلمان به‌عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا نگرانی‌هایی را به وجود آورده، صندوق بین‌المللی پول برآورد خود را از رشد اقتصادی این کشور برای سال جاری از ۰.۲ درصد به ۰ درصد کاهش داده است. این گزارش به ضعف‌های طولانی‌مدت در صنایع آلمان و مشکلات موجود در بازار املاک اشاره کرده و بحث‌ها درباره احتمال تبدیل دوباره آلمان به «مرد بیمار اروپا» را به میان آورده است.