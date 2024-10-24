سیاست
2 دقیقه خواندن
آلمان دوباره «مرد بیمار اروپا» خواهد شد؟
چالش‌های اقتصادی، اثرات افزایش هزینه‌های انرژی و کند شدن رشد اقتصادی، باعث شده است تا اصطلاح «مرد بیمار اروپا» در توصیف اقتصاد این کشور دوباره رواج پیدا کند.
آلمان دوباره «مرد بیمار اروپا» خواهد شد؟
اولاف شولتس، نخست‌وزیر آلمان، با رئیس صندوق بین‌المللی پول و مدیر کل سازمان تجارت جهانی/ عکس: AA
24 اکتبر 2024

صندوق بین‌المللی پول (IMF) در گزارش اکتبر خود تحت عنوان «تغییرات سیاسی، تهدیدهای روبه‌افزایش»، پیش‌بینی‌های خود درباره وضعیت اقتصادی جهانی را منتشر کرد. در این گزارش، رشد اقتصادی جهانی برای سال ۲۰۲۴ معادل ۳.۲ درصد پیش‌بینی شده که کاهش پیش‌بینی این نهاد از ۳.۳ درصد به ۳.۲ درصد را نشان می‌دهد. در این راستا، نقش کلیدی هند، چین و ایالات متحده در رشد اقتصادی جهانی مورد تأکید قرار گرفته است.

درحالی‌که پیش‌بینی‌های رشد اقتصادی برای آلمان به‌عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا نگرانی‌هایی را به وجود آورده، صندوق بین‌المللی پول برآورد خود را از رشد اقتصادی این کشور برای سال جاری از ۰.۲ درصد به ۰ درصد کاهش داده است. این گزارش به ضعف‌های طولانی‌مدت در صنایع آلمان و مشکلات موجود در بازار املاک اشاره کرده و بحث‌ها درباره احتمال تبدیل دوباره آلمان به «مرد بیمار اروپا» را به میان آورده است.

مطالب پیشنهادی

بنا به اظهارنظر کارشناسان اقتصاد آلمان به دلیل افزایش نرخ بهره، نوسانات اقتصادی و تغییرات ساختاری با چالش‌های جدی روبروست. این کشور در نیمه دوم سال جاری به دلیل کاهش سرمایه‌گذاری‌ها، ۰.۱ درصد کوچک‌تر شده است. در صورت ادامه این روند، آلمان ممکن است به رکود فنی وارد شود که به معنی کاهش تولید ناخالص داخلی در دو سال متوالی است. این کشور در سال ۲۰۲۰ پس از یک دهه رشد اقتصادی، اولین‌بار دچار رکود شد.

تحقیقات اخیر نشان می‌دهد که پیش‌بینی‌ها برای رشد اقتصادی آلمان در سال‌های ۲۰۲۴ و آینده نیز به دلیل وضعیت نامطلوب سرمایه‌گذاری و سفارشات، از ۰.۴ درصد به ۰ درصد کاهش‌یافته است. سال گذشته، آلمان تنها کشور در میان G7 بود که دچار انقباض اقتصادی شد. اگر این روند ادامه یابد، این کشور ممکن است در سال جاری نیز به‌عنوان تنها کشور با کاهش اقتصادی در گروه G7 شناخته شود.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us