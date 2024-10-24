صندوق بینالمللی پول (IMF) در گزارش اکتبر خود تحت عنوان «تغییرات سیاسی، تهدیدهای روبهافزایش»، پیشبینیهای خود درباره وضعیت اقتصادی جهانی را منتشر کرد. در این گزارش، رشد اقتصادی جهانی برای سال ۲۰۲۴ معادل ۳.۲ درصد پیشبینی شده که کاهش پیشبینی این نهاد از ۳.۳ درصد به ۳.۲ درصد را نشان میدهد. در این راستا، نقش کلیدی هند، چین و ایالات متحده در رشد اقتصادی جهانی مورد تأکید قرار گرفته است.
درحالیکه پیشبینیهای رشد اقتصادی برای آلمان بهعنوان بزرگترین اقتصاد اروپا نگرانیهایی را به وجود آورده، صندوق بینالمللی پول برآورد خود را از رشد اقتصادی این کشور برای سال جاری از ۰.۲ درصد به ۰ درصد کاهش داده است. این گزارش به ضعفهای طولانیمدت در صنایع آلمان و مشکلات موجود در بازار املاک اشاره کرده و بحثها درباره احتمال تبدیل دوباره آلمان به «مرد بیمار اروپا» را به میان آورده است.
بنا به اظهارنظر کارشناسان اقتصاد آلمان به دلیل افزایش نرخ بهره، نوسانات اقتصادی و تغییرات ساختاری با چالشهای جدی روبروست. این کشور در نیمه دوم سال جاری به دلیل کاهش سرمایهگذاریها، ۰.۱ درصد کوچکتر شده است. در صورت ادامه این روند، آلمان ممکن است به رکود فنی وارد شود که به معنی کاهش تولید ناخالص داخلی در دو سال متوالی است. این کشور در سال ۲۰۲۰ پس از یک دهه رشد اقتصادی، اولینبار دچار رکود شد.
تحقیقات اخیر نشان میدهد که پیشبینیها برای رشد اقتصادی آلمان در سالهای ۲۰۲۴ و آینده نیز به دلیل وضعیت نامطلوب سرمایهگذاری و سفارشات، از ۰.۴ درصد به ۰ درصد کاهشیافته است. سال گذشته، آلمان تنها کشور در میان G7 بود که دچار انقباض اقتصادی شد. اگر این روند ادامه یابد، این کشور ممکن است در سال جاری نیز بهعنوان تنها کشور با کاهش اقتصادی در گروه G7 شناخته شود.