جنگ‌ها در اوکراین و غزه و تنش‌های جهانی باعث افزایش ۴.۲ درصدی فروش سلاح در میان ۱۰۰ شرکت برتر دفاعی جهان در سال ۲۰۲۳ شد. طبق گزارش مؤسسه تحقیقات صلح استکهلم (SIPRI)، فروش این شرکت‌ها به ۶۳۲ میلیارد دلار رسید.

در سال ۲۰۲۳، جنگ‌ها در اوکراین و غزه و تنش‌های جهانی باعث افزایش قابل‌توجه فروش شرکت‌های تولیدکننده سلاح‌های عمده در جهان شده‌اند. گزارش اخیر مؤسسه تحقیقات صلح استکهلم نشان می‌دهد که فروش تجهیزات دفاعی و خدمات نظامی توسط ۱۰۰ شرکت برتر تولیدکننده سلاح در جهان، در سال گذشته به میزان ۴.۲ درصد افزایش یافته و به ۶۳۲ میلیارد دلار رسیده است. این رشد، بعد از کاهش ۳.۵ درصدی در سال ۲۰۲۲ اتفاق افتاد که مؤسسه تحقیقات صلح استکهلم دلیل آن را کمبود نیروی کار، اختلالات در زنجیره تأمین و افزایش هزینه‌ها عنوان کرده است. این مشکلات باعث شده بود تا بسیاری از شرکت‌ها نتوانند به تقاضای فزاینده ناشی از حمله روسیه به اوکراین پاسخ دهند.

اما در سال ۲۰۲۳، بسیاری از شرکت‌ها موفق شدند تولیدات خود را افزایش دهند. به طور قابل‌توجهی، برای اولین‌بار در تاریخ، همه ۱۰۰ شرکت پیگیری شده فروش‌هایی بیش از یک میلیارد دلار داشتند. به نظر می‌رسد این روند در سال ۲۰۲۴ نیز ادامه دارد.

یکی از محققین مؤسسه تحقیقات صلح استکهلم در بخش هزینه‌های نظامی و تولید سلاح، اعلام کرد: درآمدهای سلاح در سال ۲۰۲۳ افزایش قابل‌توجهی داشت و به‌احتمال زیاد این روند در سال ۲۰۲۴ نیز ادامه خواهد یافت.

وی افزود: فروش‌های ۱۰۰ شرکت برتر دفاعی جهان هنوز به طور کامل نیازهای بازار را منعکس نمی‌کند و بسیاری از شرکت‌ها اقدام به جذب نیرو کرده‌اند که نشان‌دهنده خوش‌بینی آن‌ها نسبت به فروش‌های آینده است.

درحالی‌که تولیدکنندگان کوچک‌تر به دلیل تخصص در بخش‌های خاصی از تولید سلاح‌ها، موفق‌تر در پاسخ به تقاضای ناشی از جنگ‌ها در غزه و اوکراین و تنش‌های شرق آسیا بودند، این گزارش تأکید دارد که تولیدکنندگان بزرگ‌تر مانند شرکت‌های آمریکایی با چالش‌های بیشتری روبه‌رو بودند. از جمله این تولیدکنندگان، شرکت‌های آمریکایی رشد ۲.۵ درصدی در فروش خود داشته و همچنان نیمی از درآمدهای سلاح جهان را با ۴۱ تولیدکننده سلاح آمریکایی در جمع ۱۰۰ شرکت برتر دفاعی به خود اختصاص می‌دهند.