سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه در جریان کنفرانس خبری برای ارزیابی فعالیتهای دیپلماسی روسیه در سال ۲۰۲۴ اعلام کرد که کشورش تمایل دارد به عادیسازی اوضاع سوریه و بهبود وضعیت این کشور کمک کند. لاوروف تأکید کرد روسیه با اداره جدید سوریه در ارتباط است و خاورمیانه را ترک نخواهد کرد.
لاوروف اظهار داشت: برخی اتفاقات در سوریه رخ داد که دلیل آن روند کند سیاسی طی ده سال گذشته این کشور بوده است. این کشور در طی این مدت، تمایلی به تغییر وضعیت موجود نداشت.
وی اشاره کرد که روسیه، رژیم اسد را به ازسرگیری کار کمیته قانون اساسی تشویق کرده بود. وزیر خارجه روسیه افزود: ژیم اسد تمایل نداشت این کمیته فعالیت کند و به برخی توافقات برسد. امکان توافق بر سر تقسیم قدرت وجود داشت، اما آنها نمیخواستند چنین اتفاقی بیفتد.
لاوروف همچنین تأکید کرد که ایالات متحده بخشهایی از شرق سوریه را تحت کنترل خود دارد و افزود: در این مناطق، منابع نفتی وجود دارد که از آنها برای حمایت از گروههای تروریستی تجزیهطلب در شمال شرقی سوریه استفاده میشود.
وی افزود که روسیه پیشنهادی را به کردهای سوریه ارائه کرده بود تا پلی میان آنها و دمشق ایجاد کند، اما آنها این پیشنهاد را نپذیرفتند.
وی بر تداوم ارتباط با اداره جدید سوریه و حفظ سفارت روسیه در دمشق تأکید کرد و گفت: برای عادیسازی و بهبود وضعیت سوریه، گفتوگوی جامع با مشارکت تمامی نیروهای سیاسی، قومی و مذهبی داخل سوریه و تمامی عوامل خارجی ضروری است.