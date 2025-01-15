لاوروف همچنین تأکید کرد که ایالات متحده بخش‌هایی از شرق سوریه را تحت کنترل خود دارد و افزود: در این مناطق، منابع نفتی وجود دارد که از آن‌ها برای حمایت از گروه‌های تروریستی تجزیه‌طلب در شمال شرقی سوریه استفاده می‌شود.

وی افزود که روسیه پیشنهادی را به کردهای سوریه ارائه کرده بود تا پلی میان آنها و دمشق ایجاد کند، اما آن‌ها این پیشنهاد را نپذیرفتند.

وی بر تداوم ارتباط با اداره جدید سوریه و حفظ سفارت روسیه در دمشق تأکید کرد و گفت: برای عادی‌سازی و بهبود وضعیت سوریه، گفت‌وگوی جامع با مشارکت تمامی نیروهای سیاسی، قومی و مذهبی داخل سوریه و تمامی عوامل خارجی ضروری است.