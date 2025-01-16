با گذشت کمتر از ۲۴ ساعت از اعلام آتشبس در غزه، حملات اسرائیل ادامه یافت و این بار چادرهای آوارگان غیرنظامی در منطقه دیر البلح هدف حملات پهپادهای اسرائیلی قرار گرفت.
این حملات منجر به کشته و زخمی شدن دهها نفر، ازجمله کودکان، شد. براساس گزارشهای منتشر شده، از زمان آغاز آتشبس، تعداد قربانیان حملات اسرائیل به غزه به ۷۱ نفر افزایش یافته که در میان آنها ۱۹ کودک و ۲۴ زن نیز به چشم میخورند.
این در حالی است که پیش از اعلام رسمی آتشبس، در ۴۶۷امین روز از حملات اسرائیل، این کشتار همچنان ادامه داشت. در ۲۴ ساعت پیش از آتشبس، ۶۲ فلسطینی جان خود را ازدستدادند و ۲۵۳ نفر دیگر زخمی شدند.
حملات اسرائیل از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، طبق گزارش وزارت بهداشت غزه، شمار کل قربانیان این حملات را به بیش از ۴۶۸۰۰ نفر کشته و بیش از ۱۱۰ هزار نفر زخمی رسانده است.
در کرانه باختری نیز، در ساعات ابتدایی آتشبس، ارتش اسرائیل ۱۲ فلسطینی دیگر را دستگیر کرده است و مجموع بازداشتشدگان در این منطقه از آغاز درگیریها به بیش از ۱۴۳۰۰ نفر رسیده است.