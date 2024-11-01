سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، روز پنجشنبه ۳۱ اکتبر، در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که معاهده جامع مشارکت روسیه و ایران شامل برنامه‌های نظامی نیز خواهد بود.

لاوروف با اشاره به اینکه این معاهده در آینده‌ای نزدیک به مرحله نهایی خواهد رسید، به تلویزیون دولتی روسیه گفت: پیمان همکاری‌های راهبردی جامع بین روسیه و ایران که در حال آماده شدن است، به عاملی جدی در تقویت روابط دو کشور تبدیل خواهد شد.

روسیه انتظار دارد مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری ایران، قبل از پایان سال جاری میلادی به مسکو سفر کند.

وزیر امور خارجه روسیه بدون توضیح بیشتر درباره ماهیت همکاری‌های دفاعی و بدون مشخص کردن جزئیات این همکاری‌ها، بیان کرد که این توافق نشان‌دهنده تمایل طرفین برای همکاری نزدیک‌تر در زمینه دفاع و تعامل به منظور صلح و امنیت منطقه و جهان است.