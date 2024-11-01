منطقه‌
لاوروف: توافق‌نامه جامع با ایران شامل مسائل دفاعی نیز می‌باشد
سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، اعلام کرد که معاهده جامع مشارکت میان روسیه و ایران به زودی نهایی می‌شود و شامل برنامه‌های نظامی خواهد بود.
سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه/ عکس: AA
1 نوامبر 2024

سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، روز پنجشنبه ۳۱ اکتبر، در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که معاهده جامع مشارکت روسیه و ایران شامل برنامه‌های نظامی نیز خواهد بود.

لاوروف با اشاره به اینکه این معاهده در آینده‌ای نزدیک به مرحله نهایی خواهد رسید، به تلویزیون دولتی روسیه گفت: پیمان همکاری‌های راهبردی جامع بین روسیه و ایران که در حال آماده شدن است، به عاملی جدی در تقویت روابط دو کشور تبدیل خواهد شد.

روسیه انتظار دارد مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری ایران، قبل از پایان سال جاری میلادی به مسکو سفر کند.

وزیر امور خارجه روسیه بدون توضیح بیشتر درباره ماهیت همکاری‌های دفاعی و بدون مشخص کردن جزئیات این همکاری‌ها، بیان کرد که این توافق نشان‌دهنده تمایل طرفین برای همکاری نزدیک‌تر در زمینه دفاع و تعامل به منظور صلح و امنیت منطقه و جهان است.

توافق‌نامه همکاری جامع بین روسیه و ایران به عنوان یک معاهده چندجانبه و استراتژیک، به منظور تقویت روابط اقتصادی، سیاسی و نظامی بین دو کشور در سال‌های اخیر امضا شده است.

این توافق‌نامه شامل همکاری‌های گسترده در زمینه‌های مختلف از جمله تجارت، انرژی، حمل و نقل، امنیت و دفاع است که دو طرف معتقدند موجب افزایش حجم تجارت دوجانبه، ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری مشترک، تبادل فناوری‌ها و تجربیات در صنعت نفت و گاز، و توسعه پروژه‌های مشترک در این حوزه خواهد شد. همچنین این توافق به تقویت همکاری‌ها در زمینه امنیت منطقه‌ای و صنایع دفاعی و توسعه شبکه‌های حمل و نقل و ترانزیت بین دو کشور به منظور تسهیل تجارت کمک خواهد کرد.

همکاری‌های دفاعی در بسته پیمان جامع میان تهران و مسکو در حالی مطرح می‌شود که همکاری‌های نظامی میان دو کشور، خصوصاً بعد از تهاجم نظامی روسیه به اوکراین، به نگرانی جدی کشورهای غربی دامن زده است.

