دوجاریک اما ساعاتی بعد با ارسال ایمیلی به خبرنگاران سخنان، خود را تصحیح کرد و توضیح داد: در موضوع اسنپ‌بک، نامه باید به رئیس شورای امنیت ارسال شود، نه به دبیرکل سازمان ملل؛ من در نشست خبری اشتباه گفتم.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که وزرای امور خارجه سه کشور اروپایی، چندی پیش، طی نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل هشدار دادند اگر ایران تا پایان آگوست ۲۰۲۵، مذاکرات هسته‌ای با جامعه جهانی را از سر نگیرد، آماده‌اند مکانیسم بازگشت خودکار تحریم‌ها را فعال کنند.