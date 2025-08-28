سخنگوی سازمان ملل متحد در واکنش به بازگشت بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی به ایران، ابراز امیدواری کرد که تهران همکاری کامل با این نهاد را از سر بگیرد.
استفان دوجاریک، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل، روز چهارشنبه ۲۷ آگوست، در جمع خبرنگاران گفت: خبر اعلامی از سوی آژانس بینالمللی انرژی اتمی را مشاهده کردم؛ امیدواریم ایران با آژانس همکاری کامل داشته باشد و به تعهدات خود عمل کند.
وی در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه در صورت فعال شدن مکانیسم ماشه توسط کشورهای اروپایی، آیا باید به دبیرکل اطلاع داده شود یا خیر، گفت: برداشت من این است که باید نامهای به دبیرکل ارسال شود؛ امیدوارم این برداشت درست باشد.
دوجاریک اما ساعاتی بعد با ارسال ایمیلی به خبرنگاران سخنان، خود را تصحیح کرد و توضیح داد: در موضوع اسنپبک، نامه باید به رئیس شورای امنیت ارسال شود، نه به دبیرکل سازمان ملل؛ من در نشست خبری اشتباه گفتم.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که وزرای امور خارجه سه کشور اروپایی، چندی پیش، طی نامهای به دبیرکل سازمان ملل هشدار دادند اگر ایران تا پایان آگوست ۲۰۲۵، مذاکرات هستهای با جامعه جهانی را از سر نگیرد، آمادهاند مکانیسم بازگشت خودکار تحریمها را فعال کنند.