به گزارش روزنامه دیلی تلگراف اسکا تاکید کرد که تمام اروپا، به ویژه منطقه مدیترانه، در برابر تغییرات اقلیمی آسیب‌پذیر است. بیابان‌زایی تنها محدود به شمال آفریقا نیست و در کشورهایی که در مرزهای جنوبی اروپا قرار دارند نیز مشاهده می‌شود.



به گفته اسکا، تا سال ۲۱۰۰ میلادی احتمال افزایش دمای جهانی تا سه درجه سانتیگراد وجود دارد. وی همچنین هشدار داد که غرب اروپا و بریتانیا ممکن است تا پایان قرن با افزایش دمای پنج درجه‌ای مواجه شوند.