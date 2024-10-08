سیاست
جنوب اروپا با خطر بیابان‌زایی مواجه است
رییس هیات بین‌المللی تغییرات اقلیمی سازمان ملل، جیم اسکا، هشدار داد که در صورت افزایش دمای جهانی به بیش از سه درجه سانتیگراد، کشورهای جنوب اروپا با خطر بیابان‌زایی مواجه خواهند شد.
نزدیکی روستای قدیمی آسیریدو در شمال غربی اسپانیا / عکس: AA
به گزارش روزنامه دیلی تلگراف اسکا تاکید کرد که تمام اروپا، به ویژه منطقه مدیترانه، در برابر تغییرات اقلیمی آسیب‌پذیر است. بیابان‌زایی تنها محدود به شمال آفریقا نیست و در کشورهایی که در مرزهای جنوبی اروپا قرار دارند نیز مشاهده می‌شود.

به گفته اسکا، تا سال ۲۱۰۰ میلادی احتمال افزایش دمای جهانی تا سه درجه سانتیگراد وجود دارد. وی همچنین هشدار داد که غرب اروپا و بریتانیا ممکن است تا پایان قرن با افزایش دمای پنج درجه‌ای مواجه شوند.

یکی از بزرگ‌ترین خطرات گرمایش جهانی، احتمال ایجاد یک اقلیم گرم و مرطوب است که می‌تواند چالش‌های اقتصادی به همراه داشته باشد. اسکا افزود، این وضعیت می‌تواند ایتالیا را با خطر از دست رفتن گندم دوروم، ماده اولیه تولید ماکارونی، روبه‌رو کند.

