احمد الشرع هفته گذشته به عنوان رئیس دولت انتقالی سوریه انتخاب شد. پیش از این، بشار اسد که نزدیک به ۲۵ سال قدرت را در دست داشت، در تاریخ ۸ دسامبر ۲۰۲۴ به روسیه گریخت و به این ترتیب به حاکمیت حزب بعث که از سال ۱۹۶۳ در سوریه قدرت داشت، پایان داده شد.