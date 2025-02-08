8 فوریه 2025
بر اساس بیانیه منتشر شده از سوی ریاستجمهوری لبنان، عون طی یک گفتوگوی تلفنی با الشرع، ضمن تبریک به وی به مناسبت تصدی ریاست دولت انتقالی سوریه، بر اهمیت همکاری دوجانبه برای جلوگیری از حملات به غیرنظامیان تأکید کرد.
تا کنون مقامات سوریه در این زمینه بیانیه رسمی صادر نکردهاند.
احمد الشرع هفته گذشته به عنوان رئیس دولت انتقالی سوریه انتخاب شد. پیش از این، بشار اسد که نزدیک به ۲۵ سال قدرت را در دست داشت، در تاریخ ۸ دسامبر ۲۰۲۴ به روسیه گریخت و به این ترتیب به حاکمیت حزب بعث که از سال ۱۹۶۳ در سوریه قدرت داشت، پایان داده شد.