توافق لبنان و سوریه برای تأمین امنیت مرزها
رئیس‌جمهور لبنان، جوزف عون، روز جمعه از توافق با رئیس دولت انتقالی سوریه، احمد الشرع، برای هماهنگی در تأمین امنیت مرزهای مشترک دو کشور خبر داد. این اقدام در پی گزارش‌هایی مبنی بر وقوع درگیری‌های مسلحانه در مناطق مرزی صورت گرفته است.
اعضای نیروهای امنیتی جدید در یک ایست بازرسی واقع در نزدیکی مرز با لبنان، در شهر سرغایا، سوریه، ۷ ژانویه ۲۰۲۵. / عکس: AP
8 فوریه 2025

بر اساس بیانیه منتشر شده از سوی ریاست‌جمهوری لبنان، عون طی یک گفت‌وگوی تلفنی با الشرع، ضمن تبریک به وی به مناسبت تصدی ریاست‌ دولت انتقالی سوریه، بر اهمیت همکاری دوجانبه برای جلوگیری از حملات به غیرنظامیان تأکید کرد.

تا کنون مقامات سوریه در این زمینه بیانیه رسمی صادر نکرده‌اند.

احمد الشرع هفته گذشته به عنوان رئیس دولت انتقالی سوریه انتخاب شد. پیش از این، بشار اسد که نزدیک به ۲۵ سال قدرت را در دست داشت، در تاریخ ۸ دسامبر ۲۰۲۴ به روسیه گریخت و به این ترتیب به حاکمیت حزب بعث که از سال ۱۹۶۳ در سوریه قدرت داشت، پایان داده شد.

