روز شنبه، هشتم فوریه، صدها نفر در میدان نزدیک ایستگاه متروی ویتنبرگپلاتز برلین، در حمایت از فلسطین تجمع اعتراضی برگزار کردند. معترضان در این تجمع شعارهایی با مضمون «متوقف کردن تجاوزات اسرائیل در کرانه باختری» و «عدم ارسال سلاح به اسرائیل» سر دادند.
پلیس آلمان بلافاصله مداخله کرده و تعدادی از معترضان را بازداشت کرد. همچنین از بقیه خواست تا موسیقی را متوقف کرده و از سر دادن شعارهای عربی ضد اسرائیلی در حین تجمع خودداری کنند.
معترضان پرچمهای فلسطین و تابلوهایی با نوشتههای «دست از کرانه باختری بردارید»، «اسرائیل را مسلح نکنید»، «غزه فروشی نیست»، «آزادی برای فلسطین» و «کودکان فلسطینی حق دارند بزرگ شوند» حمل میکردند.
در این تجمع، برخی از معترضان به زبان عربی سخنرانی کرده و همراه با موسیقی عربی، شعارهایی ضد اسرائیلی و ضد آمریکایی سر دادند. در همین حین، پلیس آلمان وارد عمل شد و به بهانه ممنوعیت پخش موسیقی عربی، از معترضان خواست تا موسیقی را قطع کنند. سپس، خودروی پلیس اعلامیهای منتشر کرد که در آن آمده بود: شعار دادن به زبان عربی یا ایراد سخنرانی به این زبان ممنوع است و به دلیل نقض این قانون، تجمع باید فوراً خاتمه یابد.
مقامات از معترضان خواستند میدان را ترک کنند، اما بیش از ۵۰ نفر از آنها خودداری کرده و بر روی زمین نشستند که در نتیجه تعدادی از آنها بازداشت شدند.
شایان ذکر است که پیش از این رویداد، پلیس آلمان شرایطی وضع کرده بود که تنها شعارهای به زبانهای آلمانی و انگلیسی مجاز بوده و راهپیماییها تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام شده بود.