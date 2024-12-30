بر اساس گزارش مؤسسه آمار ترکیه (TÜİK)، شاخص اعتماد اقتصادی در ترکیه در ماه دسامبر با افزایش ۱.۸ درصدی نسبت به ماه قبل، به ۹۸.۸ رسید و بهاینترتیب به بالاترین سطح خود در هشت ماه اخیر دست یافت.
این رشد پس از کاهش ۰.۹ درصدی در نوامبر، نشاندهنده بازگشت خوشبینی به اقتصاد کشور ترکیه است.
روند صعودی در بیشتر بخشها
شاخص اعتماد اقتصادی معیاری است که وضعیت اقتصادی یک کشور را از نظر مردم، مصرفکنندگان، کسبوکارها و تولیدکنندگان ارزیابی میکند. این شاخص به بررسی میزان خوشبینی یا بدبینی افراد نسبت به آینده اقتصادی میپردازد. برای محاسبه این شاخص، عواملی همچون اعتماد به بخشهای مختلف اقتصادی مانند تولید، خدمات، مصرف، ساختوساز و تجارت خردهفروشی بررسی میشود.
بر اساس گزارش مؤسسه آمار ترکیه، تمامی زیرشاخصها در دسامبر به جز بخش تولید، بهبود یافتهاند. شاخص اعتماد در بخش خدمات با رشد ۲.۴ درصدی به ۱۱۳.۶ رسید، درحالیکه شاخصهای اعتماد مصرفکنندگان و ساختوساز هرکدام ۱.۹ درصد افزایش یافته و به ترتیب به ۸۱.۳ و ۸۹.۴ رسیدند.
در همین حال، شاخص اعتماد تجارت خردهفروشی نیز ۱.۲ درصد رشد کرده و به ۱۱۳.۰ رسید. بااینحال، بخش تولید با کاهش ۰.۷ درصدی به ۱۰۲.۷ رسید.