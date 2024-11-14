ایالات متحده قراردادی به ارزش ۴۳۵ میلیون دلار با شرکت «رپکون» ترکیه برای احداث کارخانه تولید تیانتی(TNT) در ایالت کنتاکی به امضا رسانده است.
براساس این قرارداد، رپکون مسئولیت طراحی، ساخت و راهاندازی یک کارخانه تولید تیانتی را در کنتاکی برای ارتش آمریکا بر عهده خواهد داشت. این پروژه بهمنظور تأمین نیازهای ارتش آمریکا به مواد منفجره، بهویژه باتوجهبه بحرانهای جهانی؛ مانند جنگ اوکراین و روسیه، آغاز شده است. هدف از تأسیس این کارخانه جدید، تولید داخلی این ماده حیاتی و تقویت زنجیره تأمین داخلی آمریکا است.
این کارخانه اولین واحد تولید تیانتی در ایالات متحده از سال ۱۹۸۶ خواهد بود. آمریکا با تقویت تولید داخلی این ماده، به دنبال اطمینان از تأمین سریع و مطمئن نیازهای نظامی در مواقع بحرانی است.
رپکون که پیشتر در پروژههای دفاعی متعددی در ایالات متحده، از جمله تولید پوستههای توپخانه ۱۵۵ میلیمتری در تگزاس، مشارکت داشته، بهعنوان یکی از تأمینکنندگان معتبر تجهیزات دفاعی شناخته میشود. این پروژه بخشی از برنامههای گستردهتر ایالات متحده برای تقویت تولید داخلی و کاهش وابستگی به منابع خارجی در تأمین نیازهای دفاعی است.