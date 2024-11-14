سیاست
2 دقیقه خواندن
همکاری دفاعی آمریکا و ترکیه برای تأمین تی‌ان‌تی
ایالات متحده با انعقاد قراردادی به ارزش ۴۳۵ میلیون دلار با شرکت ترکیه‌ای «رپکون»، ساخت کارخانه تولید تی‌ان‌تی(TNT) در ایالت کنتاکی را برای تقویت تولید داخلی مواد منفجره کلید زد.
همکاری دفاعی آمریکا و ترکیه برای تأمین تی‌ان‌تی
شرکت صنایع دفاعی رپکون/ عکس: AA
14 نوامبر 2024

ایالات متحده قراردادی به ارزش ۴۳۵ میلیون دلار با شرکت «رپکون» ترکیه برای احداث کارخانه تولید تی‌ان‌تی(TNT) در ایالت کنتاکی به امضا رسانده است.

براساس این قرارداد، رپکون مسئولیت طراحی، ساخت و راه‌اندازی یک کارخانه تولید تی‌ان‌تی را در کنتاکی برای ارتش آمریکا بر عهده خواهد داشت. این پروژه به‌منظور تأمین نیازهای ارتش آمریکا به مواد منفجره، به‌ویژه باتوجه‌به بحران‌های جهانی؛ مانند جنگ اوکراین و روسیه، آغاز شده است. هدف از تأسیس این کارخانه جدید، تولید داخلی این ماده حیاتی و تقویت زنجیره تأمین داخلی آمریکا است.

مطالب پیشنهادی

این کارخانه اولین واحد تولید تی‌ان‌تی در ایالات متحده از سال ۱۹۸۶ خواهد بود. آمریکا با تقویت تولید داخلی این ماده، به دنبال اطمینان از تأمین سریع و مطمئن نیازهای نظامی در مواقع بحرانی است.

رپکون که پیش‌تر در پروژه‌های دفاعی متعددی در ایالات متحده، از جمله تولید پوسته‌های توپخانه ۱۵۵ میلی‌متری در تگزاس، مشارکت داشته، به‌عنوان یکی از تأمین‌کنندگان معتبر تجهیزات دفاعی شناخته می‌شود. این پروژه بخشی از برنامه‌های گسترده‌تر ایالات متحده برای تقویت تولید داخلی و کاهش وابستگی به منابع خارجی در تأمین نیازهای دفاعی است.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us