ایالات متحده قراردادی به ارزش ۴۳۵ میلیون دلار با شرکت «رپکون» ترکیه برای احداث کارخانه تولید تی‌ان‌تی(TNT) در ایالت کنتاکی به امضا رسانده است.

براساس این قرارداد، رپکون مسئولیت طراحی، ساخت و راه‌اندازی یک کارخانه تولید تی‌ان‌تی را در کنتاکی برای ارتش آمریکا بر عهده خواهد داشت. این پروژه به‌منظور تأمین نیازهای ارتش آمریکا به مواد منفجره، به‌ویژه باتوجه‌به بحران‌های جهانی؛ مانند جنگ اوکراین و روسیه، آغاز شده است. هدف از تأسیس این کارخانه جدید، تولید داخلی این ماده حیاتی و تقویت زنجیره تأمین داخلی آمریکا است.