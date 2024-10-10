او افزود: نیاز به خبرنگاران جوانی که حقیقت را دنبال کنند، در زمانی که زمینه ارتباطات با تحولات فناوری در حال تغییر است و حقیقت در پس برخی سایه‌ها قرار گرفته، بیشتر از هر زمان دیگری احساس می‌شود. ما به استعدادهای درخشانی نیاز داریم که جهان را با تاریخ، فرهنگ و ارزش‌های ما آشنا کنند و به همین دلیل خانواده تی‌آر‌تی این مسابقه را برای کشف خبرنگاران جوان و بااستعداد برگزار می‌کند.

سوباجی تأکید کرد که مسابقه خبرنگاران آینده تنها به‌عنوان رویکردی برای ارزیابی آثار طراحی نشده است. این شبکه با برگزاری رویدادهایی در طول سال، جوانان را با حرفه‌ای‌ها آشنا کرده و به آنها این فرصت را می‌دهد که تجربه کسب کنند و آگاهی خود را در زمینه‌های مختلف در حوزه نشر افزایش دهند.

سال ۲۰۲۵ نیز مسابقه دیگری در همین موضوع برگزار خواهد شد و انتظار می‌رود با استقبال خوبی مواجه شود. مدیرکل تی آر تی با اشاره به این که جهان در دوره‌ای دشوار با نسل‌کشی‌ها، کشتارها، جنگ‌ها، مهاجرت‌های اجباری و بلایای مختلف مواجه است، گفت: ترکیه با راهبرد رجب طیب اردوغان در این روزهای دشوار ابتکار عمل را به نام بشریت به دست گرفته و قدرت و اراده خود را برای رفاه مظلومان نشان می‌دهد.

سوباجی تأکید کرد که تی‌آرتی به‌صورت کیفی رشد کرده و ظرفیت و حوزه‌های فعالیت خود را توسعه داده است. وی اضافه کرد: در این مرحله، ما به میلیاردها نفر از طریق کانال‌های تلویزیونی TRT World و TRT Arabi، همچنین هشت پلتفرم خبری دیجیتال به زبان‌های خارجی و شبکه‌های رادیویی و وب‌سایت به ۴۱ زبان و گویش اخبار را منتشر می‌کنیم. ما محتوای قوی خود را در زمینه‌های خبری، مستند، مصاحبه و پادکست به مخاطبانمان به زبان مادری‌شان ارائه می‌دهیم.

سوباجی در پایان تأکید کرد که تی‌آر‌تی به‌عنوان یک شبکه دولتی در برابر بحران‌های انسانی مسئولیت دارد و با تمام قوا در تلاش است تا صدای ترکیه که در کنار مظلومان و حقیقت ایستاده است، در هفت قاره طنین‌انداز شود. او همچنین از جوانان برنده جوایز در این مسابقه تقدیر کرده و از تمامی کسانی که در این زمینه همکاری کردند، تشکر و قدردانی کرد.