وی همچنین از انحلال تمامی نهادهای امنیتی وابسته به رژیم سابق و گروه‌های شبه‌نظامی آن خبر داد. علاوه بر این، حزب بعث عربی سوسیالیست، احزاب جبهه ملی ترقی‌خواه و تمامی سازمان‌ها و کمیته‌های مرتبط با این احزاب منحل شده و اجازه فعالیت مجدد تحت هیچ نامی را نخواهند داشت.

براساس این تصمیم، تمامی دارایی‌های این گروه‌ها به سوریه بازگردانده خواهد شد.

با آغاز جنگ داخلی سوریه در سال ۲۰۱۱ و سرکوب اعتراضات مردمی، رژیم بشار اسد پس از ۲۵ سال حکومت، در دسامبر ۲۰۲۴ با سقوط دمشق به دست نیروهای مخالف فروپاشید و اسد از کشور گریخت. این رویداد به پایان حاکمیت حزب بعث در سوریه که از سال ۱۹۶۳ در قدرت بود، انجامید.