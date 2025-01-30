سیاست
تغییرات رسمی در سوریه؛  احمد الشرع رئیس دولت انتقالی و  هشتم دسامبر روز ملی شد
سرهنگ حسن عبدالغنی، سخنگوی بخش عملیات نظامی دولت انتقالی سوریه، اعلام کرد که احمد الشرع مسئولیت ریاست دولت انتقالی را بر عهده گرفته و نمایندگی سوریه در محافل بین‌المللی را بر عهده خواهد داشت. همچنین، هشتم دسامبر به‌عنوان روز ملی تعیین شده و روند بازسازی ارتش جدید سوریه بر اساس اصول ملی آغاز شده است.
عکس : AP
30 ژانویه 2025

سرهنگ حسن عبدالغنی، سخنگوی بخش عملیات نظامی دولت انتقالی سوریه، در مراسمی در دمشق اعلام کرد که این پیروزی نه‌تنها نتیجه تلاش‌های مردم سوریه است، بلکه به دولت موقت مشروعیت می‌بخشد و آن را به‌عنوان یک نهاد قانونی به رسمیت می‌شناساند.

وی همچنین از تشکیل دولت انتقالی سوریه و انتخاب احمد الشرع به‌عنوان رئیس دولت انتقالی خبر داد که وی سوریه را در همه محافل بین‌المللی نمایندگی خواهد کرد.

در ادامه این تحولات، دولت انتقالی سوریه قانون اساسی سال ۲۰۱۲ را تعلیق و مجلس مردمی تحت حکومت اسد را منحل کرد.

سرهنگ عبدالغنی در این باره گفت: ارتش رژیم فروپاشیده منحل شده و بازسازی ارتش سوریه بر اساس اصول ملی آغاز خواهد شد.

وی همچنین از انحلال تمامی نهادهای امنیتی وابسته به رژیم سابق و گروه‌های شبه‌نظامی آن خبر داد. علاوه بر این، حزب بعث عربی سوسیالیست، احزاب جبهه ملی ترقی‌خواه و تمامی سازمان‌ها و کمیته‌های مرتبط با این احزاب منحل شده و اجازه فعالیت مجدد تحت هیچ نامی را نخواهند داشت.

براساس این تصمیم، تمامی دارایی‌های این گروه‌ها به سوریه بازگردانده خواهد شد.

با آغاز جنگ داخلی سوریه در سال ۲۰۱۱ و سرکوب اعتراضات مردمی، رژیم بشار اسد پس از ۲۵ سال حکومت، در دسامبر ۲۰۲۴ با سقوط دمشق به دست نیروهای مخالف فروپاشید و اسد از کشور گریخت. این رویداد به پایان حاکمیت حزب بعث در سوریه که از سال ۱۹۶۳ در قدرت بود، انجامید.

