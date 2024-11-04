مرکز خبرنگاران افغانستان (AFJC) با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که از سال ۲۰۰۱ میلادی تاکنون، ۱۲۸ خبرنگار و کارمند رسانه‌ای، از جمله ۲۸ زن، در رویدادهای جنگی در این کشور کشته شده‌اند.

این نهاد همچنین خواستار پایان‌دادن به معافیت از مجازات جرایم علیه خبرنگاران شده است. بررسی‌های مرکز خبرنگاران افغانستان نشان می‌دهد که به دلیل وجود فرهنگ و قانون معافیت از مجازات، در بیش از ۹۰ درصد این موارد، قانون و عدالت به‌درستی اجرا نشده است.