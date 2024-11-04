منطقه‌
کشته شدن ۱۲۸ خبرنگار در افغانستان؛ تقاضا برای پایان معافیت از مجازات
مرکز خبرنگاران افغانستان اعلام کرد از سال ۲۰۰۱ تاکنون ۱۲۸ خبرنگار و کارمند رسانه‌ای در این کشور کشته شده‌اند.
لباس خبرنگاران / عکس: AA
4 نوامبر 2024

مرکز خبرنگاران افغانستان (AFJC) با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که از سال ۲۰۰۱ میلادی تاکنون، ۱۲۸ خبرنگار و کارمند رسانه‌ای، از جمله ۲۸ زن، در رویدادهای جنگی در این کشور کشته شده‌اند.

این نهاد همچنین خواستار پایان‌دادن به معافیت از مجازات جرایم علیه خبرنگاران شده است. بررسی‌های مرکز خبرنگاران افغانستان نشان می‌دهد که به دلیل وجود فرهنگ و قانون معافیت از مجازات، در بیش از ۹۰ درصد این موارد، قانون و عدالت به‌درستی اجرا نشده است.

در این بیانیه آمده است که به‌علاوه این جرایم، محدودیت‌ها علیه خبرنگاران و رسانه‌ها در افغانستان به طور بی‌سابقه‌ای افزایش‌یافته است.

پیش‌ازاین، حبیب غفران، سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ اداره طالبان، گزارش‌های مرکز خبرنگاران افغانستان را بی‌اساس خوانده و فعالیت این نهاد را نامعتبر اعلام کرده بود.

