دفتر رسانهای اسرای فلسطینی اعلام کرد که یگانهای ویژه زندانهای اسرائیل روز یکشنبه ۱۶ فوریه با یورش به یکی از بخشهای زندان عوفر در غرب رامالله، زندانیان فلسطینی را با گاز اشکآور سرکوب کرده و مورد ضربوشتم قرار دادهاند.
هنوز اطلاعاتی درباره میزان جراحات در دسترس نیست. بر اساس گزارش سازمانهای حقوق بشری فلسطینی، بیش از ۱۰هزار فلسطینی در زندانهای اسرائیل بهسر میبرند.
از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون حدود ۴۸۳۰۰ فلسطینی عمدتا زنان و کودکان، در اثر حملات اسرائیل، جان خود را از دست دادهاند و هزاران نفر آواره شدهاند. همچنین آن منطقه در اثر حملات، به ویرانهای تبدیل شده است.
توافق شکننده آتشبس از ۱۹ ژانویه در غزه آغاز شده است. در مرحله اول توافق آتشبس غزه، ۱۹ اسیر اسرائیلی و پنج کارگر تایلندی در ازای آزادی ۱۱۳۵ زندانی فلسطینی آزاد شدند.
دادگاه کیفری بینالمللی در نوامبر حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل و یوآو گالانت، وزیر دفاع پیشین این رژیم را به اتهام جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در غزه صادر کرد.
علاوه بر این، اسرائیل با پروندهای درباره نسلکشی در جنگ غزه در دادگاه بینالمللی دادگستری مواجه است.