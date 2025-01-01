در نخستین روز سال ۲۰۲۵، مردم استانبول با راهپیمایی گستردهای از ایاصوفیه تا پل گالاتا، حمایت خود را از فلسطین و اعتراض به جنایات اسرائیل اعلام کردند.این راهپیمایی پس از اقامه نماز صبح در مساجد و با مشارکت گسترده مردم، به همت ۴۰۰ سازمان و بنیاد غیردولتی و با پیشگامی بنیاد جوانان ترکیه (TÜGVA) برگزار شد.راهپیمایی بزرگ که از ایاصوفیه آغاز و به پل گالاتا ختم شد، حضور چشمگیر اقشار مردم استانبول را به همراه داشت. شرکتکنندگان در این مراسم با شعارهای مختلف مانند «فلسطین آزاد خواهد شد»، «جنایات اسرائیل باید متوقف شود» و «قدس پایتخت فلسطین است»، حمایت خود را از فلسطین نشان دادند.در این راهپیمایی، شرکتکنندگان با در دست داشتن پرچم فلسطین و تصاویری از شهدای فلسطینی، همبستگی خود را با مقاومت فلسطین به نمایش گذاشتند.این حرکت نمادین در روز آغازین سال جدید، پیام اتحاد و همبستگی مردم ترکیه با ملت فلسطین را به نمایش میگذارد و بر اراده مردم این کشور برای حمایت از حقوق بشر و آزادی ملتهای تحت فشار تأکید میکند.