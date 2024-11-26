اسکندر مومنی، وزیر کشور ایران، در مراسم معارفه استاندار خراسان جنوبی بر اهمیت مرزها و ظرفیتهای تجاری استان تأکید کرد و از مسئولان خواست تا برای بازگشایی هرچه سریعتر بازارچههای مرزی با افغانستان تلاش کنند.
به گزارش رسانههای ایران، وی در سخنرانی خود اظهار داشت که برای استانداران استانهای مرزی باید اختیارات ویژهای در زمینه مبادلات خارجی و مدیریت بازارچههای مرزی در نظر گرفته شود تا امکان بهبود شرایط اقتصادی و تجاری در این مناطق فراهم شود.
مؤمنی همچنین تأکید کرد: این اقدام باید با همکاری دولت افغانستان و از طریق پیگیریهای مستمر در دستور کار قرار گیرد. دولت ایران آمادگی کامل برای همکاری در این زمینه را دارد.
بازارچههای مرزی ایران و افغانستان بهعنوان یکی از مهمترین مبادی تجاری میان دو کشور، نقش بسزایی در توسعه اقتصادی منطقهای و ایجاد اشتغال برای ساکنان مناطق مرزی ایفا میکنند. این بازارچهها بهعنوان مراکز تبادل کالا، خدمات و فرهنگ شناخته میشوند.
بااینحال، برخی از این بازارچهها طی سالهای اخیر به دلایل مختلف بسته شدهاند. بستهبودن این مراکز تجاری، تأثیرات منفی بر اقتصاد مرزی گذاشته و نیاز به اتخاذ تدابیر ویژه برای بازگشایی و بهبود فعالیت آنها احساس میشود.
کارشناسان معتقدند که با رفع چالشهای موجود و بهبود زیرساختهای این بازارچهها، امکان ارتقای تجارت و تقویت همکاریهای اقتصادی میان ایران و افغانستان فراهم خواهد شد. این اقدام میتواند بهعنوان ابزاری مؤثر در تقویت روابط دوجانبه و توسعه اقتصادی مناطق مرزی عمل کند.