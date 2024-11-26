بازارچه‌های مرزی ایران و افغانستان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مبادی تجاری میان دو کشور، نقش بسزایی در توسعه اقتصادی منطقه‌ای و ایجاد اشتغال برای ساکنان مناطق مرزی ایفا می‌کنند. این بازارچه‌ها به‌عنوان مراکز تبادل کالا، خدمات و فرهنگ شناخته می‌شوند.

بااین‌حال، برخی از این بازارچه‌ها طی سال‌های اخیر به دلایل مختلف بسته شده‌اند. بسته‌بودن این مراکز تجاری، تأثیرات منفی بر اقتصاد مرزی گذاشته و نیاز به اتخاذ تدابیر ویژه برای بازگشایی و بهبود فعالیت آن‌ها احساس می‌شود.

کارشناسان معتقدند که با رفع چالش‌های موجود و بهبود زیرساخت‌های این بازارچه‌ها، امکان ارتقای تجارت و تقویت همکاری‌های اقتصادی میان ایران و افغانستان فراهم خواهد شد. این اقدام می‌تواند به‌عنوان ابزاری مؤثر در تقویت روابط دوجانبه و توسعه اقتصادی مناطق مرزی عمل کند.