منطقه‌
2 دقیقه خواندن
تاکید وزیر کشور ایران بر بازگشایی بازارچه‌های مرزی با افغانستان
وزیر کشور ایران در مراسم معارفه استاندار خراسان جنوبی بر ضرورت بازگشایی سریع بازارچه‌های مرزی با افغانستان تأکید کرد.
تاکید وزیر کشور ایران بر بازگشایی بازارچه‌های مرزی با افغانستان
بازارچه مرزی ایران و پاکستان / عکس: AA
26 نوامبر 2024

اسکندر مومنی، وزیر کشور ایران، در مراسم معارفه استاندار خراسان جنوبی بر اهمیت مرزها و ظرفیت‌های تجاری استان تأکید کرد و از مسئولان خواست تا برای بازگشایی هرچه سریع‌تر بازارچه‌های مرزی با افغانستان تلاش کنند.

به گزارش رسانه‌های ایران، وی در سخنرانی خود اظهار داشت که برای استانداران استان‌های مرزی باید اختیارات ویژه‌ای در زمینه مبادلات خارجی و مدیریت بازارچه‌های مرزی در نظر گرفته شود تا امکان بهبود شرایط اقتصادی و تجاری در این مناطق فراهم شود.

مؤمنی همچنین تأکید کرد: این اقدام باید با همکاری دولت افغانستان و از طریق پیگیری‌های مستمر در دستور کار قرار گیرد. دولت ایران آمادگی کامل برای همکاری در این زمینه را دارد.

مطالب پیشنهادی

بازارچه‌های مرزی ایران و افغانستان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مبادی تجاری میان دو کشور، نقش بسزایی در توسعه اقتصادی منطقه‌ای و ایجاد اشتغال برای ساکنان مناطق مرزی ایفا می‌کنند. این بازارچه‌ها به‌عنوان مراکز تبادل کالا، خدمات و فرهنگ شناخته می‌شوند.

بااین‌حال، برخی از این بازارچه‌ها طی سال‌های اخیر به دلایل مختلف بسته شده‌اند. بسته‌بودن این مراکز تجاری، تأثیرات منفی بر اقتصاد مرزی گذاشته و نیاز به اتخاذ تدابیر ویژه برای بازگشایی و بهبود فعالیت آن‌ها احساس می‌شود.

کارشناسان معتقدند که با رفع چالش‌های موجود و بهبود زیرساخت‌های این بازارچه‌ها، امکان ارتقای تجارت و تقویت همکاری‌های اقتصادی میان ایران و افغانستان فراهم خواهد شد. این اقدام می‌تواند به‌عنوان ابزاری مؤثر در تقویت روابط دوجانبه و توسعه اقتصادی مناطق مرزی عمل کند.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us