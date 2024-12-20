در آستانه کریسمس، مسیحیان حلب به آینده امیدوارتر هستند و پس از سالها جنگ و بحران، اکنون به زندگی عادی ادامه میدهند. پس از یک دوره سخت و تثبیت وضعیت در برخی مناطق، رهبران جدید سوریه به آنها اطمینان دادهاند که اموال کلیساها دستنخورده خواهد ماند و شرایط برای برگزاری مراسم مذهبی فراهم است. این در حالی است که طی جنگ داخلی، شمار زیادی از مسیحیان حلب به دلیل شرایط سخت مهاجرت کردند و جمعیت مسیحی شهر از حدود ۲۰۰ هزار نفر به ۳۰ هزار نفر کاهش یافته است. با این حال، جامعه باقیمانده همچنان به حفظ همزیستی مسالمتآمیز و حفظ سنتها و مراسم مذهبی خود پایبند است.
سوال اصلی امروز برادران کاتولیک مارست حلب، یکی از نزدیک به دهها جامعه مسیحی در دومین شهر بزرگ سوریه این است که چگونه درخت کریسمس را تزئین کنند. در روزهای اولیه پس از سرنگونی بشار اسد، رهبران جدید کشور سعی کردهاند به اقلیتهای مذهبی سوریه اطمینان خاطر بدهند که وضعیت بحرانی در انتظار آنها نخواهد بود.
نمایندگان مسیحی محلی با نمایندگانی از رهبران جدید سوریه تاکنون مذاکراتی داشتهاند. شرایط در این مرحله موفقیت آمیز بوده است.
ژرژ صابی از نمایندگان مسیحی محلی، اوایل هفته دیداری با نمایندگان رهبران جدید داشت. این دومین دیدار وی با آنها از تاریخ ۸ دسامبر بوده است. او میگوید: آنها به ما گفتند که ادامه دهید و به طور عادی زندگی کنید، کریسمس پیش روی شما است و هیچ چیز برای شما تغییر نخواهد کرد و تا کنون نیز هیچ چیزی تغییر نکرده است.
ژرژ صابی اشاره کرد که نمایندگان دولت جدید که با آنها دیدار داشته، پنج نفر و همگی از حلب بودهاند. او میگوید: یکی از آنها قبل از جنگ در حال اتمام دوره دکترای مهندسی مکانیک بود و به ما گفت که یک همسایه مسیحی داشته است.
زندگی عادی مسیحیان حلب
به نظر برادر ژرژ صابی، جامعه مسیحیان حلب اکنون به زندگی عادی خود و اجرای مراسم صبح و شب ادامه میدهند و کارهای مربوط به آماده شدن برای کریسمس را پیش میبرند.
او میگوید: طی ۱۳ سال جنگ، یاد گرفتم که هر روز برای همان روز زندگی کنم و ببینم فردا چه چیزی در انتظار من است.
در سوریهای با تنوع مذهبی، تعطیلات کریسمس و عید کاتولیکها و ارتدوکسها همواره همراه با جشن سال نو برگزار میشده است. این جامعه به شدت از مهاجرت در دوران جنگ داخلی آسیب دیده است. از حدود ۲۰۰ هزار نفر مسیحی که پیش از سال ۲۰۱۱ در حلب زندگی میکردند، تنها ۳۰ هزار نفر همچنان در شهر باقی ماندهاند. برادر صابی تأکید کرد: ما نمیخواهیم جایی برویم و میخواهیم با مسلمانان روابط خوبی داشته باشیم. ما به یک زبان صحبت میکنیم.
اموال کلیسا دست نخورده خواهد ماند
مارینا ایوب یکی از اعضای جامعه مسیحی حلب نیز در مورد شرایط جدید میگوید هیچگاه از شرکت در مراسم مذهبی غافل نمیشود و این مراسم به او امید میدهد. او اضافه میکند که اسقف به آنها گفته است که نگران نباشند و میتوانند به زندگی عادی ادامه بدهند و مراسم و تعطیلات خود را جشن بگیرند.
مقابل کلیسای آن منطقه، ملکی بوده مه پیشتر توسط حزب بعث حاکم اشغال شده بود ولی اکنون با شرایط فعلی، دیگر در اشغال نیست. پرچم واتیکان بیرون آن آویزان است و دولت جدید به مسیحیان آنجا گفته است که اموال کلیسا دستنخورده خواهد ماند.