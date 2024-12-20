در آستانه کریسمس، مسیحیان حلب به آینده امیدوارتر هستند و پس از سال‌ها جنگ و بحران، اکنون به زندگی عادی ادامه می‌دهند. پس از یک دوره سخت و تثبیت وضعیت در برخی مناطق، رهبران جدید سوریه به آنها اطمینان داده‌اند که اموال کلیساها دست‌نخورده خواهد ماند و شرایط برای برگزاری مراسم مذهبی فراهم است. این در حالی است که طی جنگ داخلی، شمار زیادی از مسیحیان حلب به دلیل شرایط سخت مهاجرت کردند و جمعیت مسیحی شهر از حدود ۲۰۰ هزار نفر به ۳۰ هزار نفر کاهش یافته است. با این حال، جامعه باقی‌مانده همچنان به حفظ همزیستی مسالمت‌آمیز و حفظ سنت‌ها و مراسم مذهبی خود پایبند است.

سوال اصلی امروز برادران کاتولیک مارست حلب، یکی از نزدیک به ده‌ها جامعه مسیحی در دومین شهر بزرگ سوریه این است که چگونه درخت کریسمس را تزئین کنند. در روزهای اولیه پس از سرنگونی بشار اسد، رهبران جدید کشور سعی کرده‌اند به اقلیت‌های مذهبی سوریه اطمینان خاطر بدهند که وضعیت بحرانی در انتظار آنها نخواهد بود.

نمایندگان مسیحی محلی با نمایندگانی از رهبران جدید سوریه تاکنون مذاکراتی داشته‌اند. شرایط در این مرحله موفقیت آمیز بوده است.

ژرژ صابی از نمایندگان مسیحی محلی، اوایل هفته دیداری با نمایندگان رهبران جدید داشت. این دومین دیدار وی با آنها از تاریخ ۸ دسامبر بوده است. او می‌گوید: آنها به ما گفتند که ادامه دهید و به طور عادی زندگی کنید، کریسمس پیش روی شما است و هیچ چیز برای شما تغییر نخواهد کرد و تا کنون نیز هیچ چیزی تغییر نکرده است.

ژرژ صابی اشاره کرد که نمایندگان دولت جدید که با آنها دیدار داشته، پنج نفر و همگی از حلب بوده‌اند. او می‌گوید: یکی از آن‌ها قبل از جنگ در حال اتمام دوره دکترای مهندسی مکانیک بود و به ما گفت که یک همسایه مسیحی داشته است.

زندگی عادی مسیحیان حلب