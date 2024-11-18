استان ارضروم ترکیه که از سوی سازمان همکاری اقتصادی (ECO) بهعنوان «پایتخت گردشگری ۲۰۲۵» انتخاب شده است، نخستین رویداد بینالمللی خود را با برگزاری بازیهای زمستانی در منطقه «پالاندوکن» در تاریخ ۶ ژانویه آغاز خواهد کرد.
محرم چیغلیک، هماهنگکننده پروژه «پایتخت گردشگری ارزروم ۲۰۲۵» در سازمان همکاریهای اقتصادی، اعلام کرد: بازیهای زمستانی در ژانویه ۲۰۲۵ با حضور حدود ۳۵۰ ورزشکار در ۱۱ رشته ورزشی در شهرستان پالاندوکن آغاز خواهد شد. وی افزود: اولین دوره این بازیهای بینالمللی از ۶ تا ۱۲ ژانویه برگزار میشود.
پس از انتخاب ارضروم بهعنوان پایتخت گردشگری ۲۰۲۵، مسئولان شهری و استانی این منطقه تلاش دارند با اجرای یک برنامه جامع توسعه گردشگری، میراث فرهنگی و جاذبههای تاریخی ارضروم را به سطح جهانی معرفی کنند.
ارضروم، شهری با تاریخی کهن و طبیعتی بکر، هر ساله گردشگران بسیاری را بهسوی خود میکشاند. این شهر که در مسیر جاده ابریشم قرار داشته، از بناهای تاریخی ارزشمندی برخوردار است. همچنین، ارضروم با طبیعت زمستانی فوقالعادهاش، یکی از مقاصد محبوب علاقهمندان به ورزشهای زمستانی است.
گفتنی است، سازمان همکاری اقتصادی که در سال ۱۹۸۵ توسط ایران، پاکستان و ترکیه تأسیس شد، با پذیرش اعضای جدید شامل آذربایجان، قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان، قرقیزستان، تاجیکستان و افغانستان، به یک نهاد تأثیرگذار منطقهای تبدیل شده است. این سازمان در سال ۲۰۲۴ «شهر سبز» ازبکستان را بهعنوان پایتخت گردشگری انتخاب کرده بود و در سال ۲۰۲۵ این عنوان به ارضروم ترکیه منتقل خواهد شد.