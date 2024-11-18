ترکیه
2 دقیقه خواندن
بازی‌های زمستانی ارضروم ترکیه در ژانویه ۲۰۲۵ آغاز می‌شود
بازی‌های زمستانی در شهر ارضروم که از سوی سازمان همکاری اقتصادی به‌عنوان پایتخت گردشگری سال ۲۰۲۵ معرفی شده است، در ماه ژانویه آغاز می‌شود.
بازی‌های زمستانی ارضروم ترکیه در ژانویه ۲۰۲۵ آغاز می‌شود
مرکز اسکی پالاندوکن ارضروم / عکس: AA
18 نوامبر 2024

استان ارضروم ترکیه که از سوی سازمان همکاری اقتصادی (ECO) به‌عنوان «پایتخت گردشگری ۲۰۲۵» انتخاب شده است، نخستین رویداد بین‌المللی خود را با برگزاری بازی‌های زمستانی در منطقه «پالان‌دوکن» در تاریخ ۶ ژانویه آغاز خواهد کرد.

محرم چیغلیک، هماهنگ‌کننده پروژه «پایتخت گردشگری ارزروم ۲۰۲۵» در سازمان همکاری‌های اقتصادی، اعلام کرد: بازی‌های زمستانی در ژانویه ۲۰۲۵ با حضور حدود ۳۵۰ ورزشکار در ۱۱ رشته ورزشی در شهرستان پالان‌دوکن آغاز خواهد شد. وی افزود: اولین دوره این بازی‌های بین‌المللی از ۶ تا ۱۲ ژانویه برگزار می‌شود.

پس از انتخاب ارضروم به‌عنوان پایتخت گردشگری ۲۰۲۵، مسئولان شهری و استانی این منطقه تلاش دارند با اجرای یک برنامه جامع توسعه گردشگری، میراث فرهنگی و جاذبه‌های تاریخی ارضروم را به سطح جهانی معرفی کنند.

مطالب پیشنهادی

ارضروم، شهری با تاریخی کهن و طبیعتی بکر، هر ساله گردشگران بسیاری را به‌سوی خود می‌کشاند. این شهر که در مسیر جاده ابریشم قرار داشته، از بناهای تاریخی ارزشمندی برخوردار است. همچنین، ارضروم با طبیعت زمستانی فوق‌العاده‌اش، یکی از مقاصد محبوب علاقه‌مندان به ورزش‌های زمستانی است.

گفتنی است، سازمان همکاری اقتصادی که در سال ۱۹۸۵ توسط ایران، پاکستان و ترکیه تأسیس شد، با پذیرش اعضای جدید شامل آذربایجان، قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان، قرقیزستان، تاجیکستان و افغانستان، به یک نهاد تأثیرگذار منطقه‌ای تبدیل شده است. این سازمان در سال ۲۰۲۴ «شهر سبز» ازبکستان را به‌عنوان پایتخت گردشگری انتخاب کرده بود و در سال ۲۰۲۵ این عنوان به ارضروم ترکیه منتقل خواهد شد.

 

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us