ارضروم، شهری با تاریخی کهن و طبیعتی بکر، هر ساله گردشگران بسیاری را به‌سوی خود می‌کشاند. این شهر که در مسیر جاده ابریشم قرار داشته، از بناهای تاریخی ارزشمندی برخوردار است. همچنین، ارضروم با طبیعت زمستانی فوق‌العاده‌اش، یکی از مقاصد محبوب علاقه‌مندان به ورزش‌های زمستانی است.

گفتنی است، سازمان همکاری اقتصادی که در سال ۱۹۸۵ توسط ایران، پاکستان و ترکیه تأسیس شد، با پذیرش اعضای جدید شامل آذربایجان، قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان، قرقیزستان، تاجیکستان و افغانستان، به یک نهاد تأثیرگذار منطقه‌ای تبدیل شده است. این سازمان در سال ۲۰۲۴ «شهر سبز» ازبکستان را به‌عنوان پایتخت گردشگری انتخاب کرده بود و در سال ۲۰۲۵ این عنوان به ارضروم ترکیه منتقل خواهد شد.