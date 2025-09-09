ارتش اسرائیل روز سه‌شنبه نهم سپتامبر با صدور اطلاعیه‌ای از ساکنان شهر غزه خواست هرچه سریع‌تر این منطقه را تخلیه کنند. در این پیام که از سوی آویخای ادرعی، سخنگوی عرب‌زبان ارتش در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد، تأکید شده است که نیروهای اسرائیلی با حملاتی بی‌سابقه در شهر غزه وارد عمل خواهند شد. همچنین تهدید شده است که ماندن در این منطقه بسیار خطرناک است.

طبق این دستور، مردم باید از مسیر جاده ساحلی به سمت جنوب غزه حرکت کنند؛ منطقه‌ای که ارتش اسرائیل به‌عنوان محل امن معرفی کرده است. در اطلاعیه، شماره تماسی نیز برای گزارش‌دادن درباره موانعی که به گفته اسرائیل از سوی حماس در مسیر تخلیه ایجاد می‌شود، ارائه شده است.

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل نیز در پیامی ویدئویی از مرکز فرماندهی نیروی هوایی در تل‌آویو خطاب به مردم غزه گفت: به این هشدار توجه کنید و منطقه را ترک کنید. فرصت کوتاهی برای خروج دارید.

رویترز گزارش داده که این اقدام در حالی صورت گرفته که بیش از یک میلیون فلسطینی در شهر غزه زندگی می‌کنند و چنین دستوری، روند مذاکرات برای رسیدن به توافق آتش‌بس را دشوارتر کرده است. بسیاری از شهروندان دچار سردرگمی شده‌اند؛ برخی ناچار به رفتن به جنوب هستند، اما اکثریت باور دارند هیچ نقطه‌ای امن نیست.

هم‌زمان قطر در دوحه رهبران حماس را تحت‌فشار گذاشته تا به پیشنهاد اخیر آمریکا برای آتش‌بس و تبادل زندانیان و اسرا پاسخ مثبت بدهند. حماس نیز تأیید کرده که برخی نظرها و ایده‌ها از طرف واشنگتن دریافت شده و در حال مذاکره با میانجی‌ها برای تکمیل آن است.

گیدئون ساعر، وزیر خارجه اسرائیل، اعلام کرد این کشور طرح آتش‌بسی را که از سوی دونالد ترامپ پیشنهاد شده پذیرفته است. یسرائیل کاتز، وزیر دفاع نیز تهدید کرده است که اگر غزه خلع سلاح نشود و زندانیان آزاد نگردند، این منطقه به تلی از ویرانه تبدیل خواهد شد.