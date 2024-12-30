وزارت صنایع و تکنولوژی ترکیه در چارچوب طرح «توسعه منطقهای و استراتژی ملی» در نظر دارد با ترسیم نقشه راه دیجیتالی جدید، به تنوعبخشی فعالیتهای گردشگری و معرفی جاذبههای کمتر شناختهشده در استانهای دارای پتانسیل جذب گردشگر بپردازد.این طرح با هدف شناسایی پروفایل مسافران داخلی و خارجی و تعیین ترجیحات گردشگرانی که آمادگی هزینه بیشتر را دارند، مناطق مستعد را بهعنوان مقاصد جایگزین برای گردشگران داخلی و بینالمللی معرفی خواهد کرد.تمرکز این طرح بر هفت حوزه شامل غذاشناسی، سلامت، فرهنگ، گردشگری مذهبی، طبیعت، زمستانی و دریایی با کروز است. بهعنوان مثال، استانهای استانبول، ازمیر، چناققلعه، نوشهیر، ماردین، شانلیاورفه، بورسا و قارص بهعنوان مسیرهای اصلی گردشگری فرهنگی و تورهای قطاری انتخاب شدهاند.در حوزه گردشگری مذهبی، مکانهایی مانند مساجد، کلیساها، کنیسهها و مقبرهها برجسته خواهند شد. همچنین، در بخش گردشگری طبیعی، دریاچهها، کوهها، جزایر، باغها و غارهایی که بهعنوان مکانهای مقدس شناخته میشوند، معرفی میشوند.در زمینه غذاشناسی، با ثبت و معرفی غذاهای ملی ترکیه و محصولات محلی مختص هر منطقه، تلاش میشود گردشگری در مقاصدی مانند غازیعینتاب، حاتای و آفیون قرهحصار تقویت شود.برای طبیعتگردی نیز مکانهایی بهعنوان پارکهای آسمان تاریک در استانهای آنتالیا، آنکارا، چناققلعه، بولو، بورسا، حاتای، دیاربکر، ارضروم و وان برای مشاهده پدیدههای آسمانی تأسیس خواهد شد.علاوه بر این، مناطق شناختهشده در گردشگری پزشکی به مقاصدی برای سالمندان تبدیل میشوند و خدمات این بخش با ارتقای استانداردها و تخصیص نیروی کار متخصص بهبود خواهد یافت.طرح مذکور همچنین با تقویت زیرساختهای دیجیتال و مدلسازی سهبعدی مکانهای تاریخی و دیدنی، حفظ و انتقال این آثار به نسلهای آینده را تضمین کرده و به معیارهای تغییرات اقلیمی و تحول سبز توجه ویژهای خواهد داشت.