ترکیه بر تعهد به صلح در سوریه و تقویت روابط با مقدونیه شمالی تأکید کرد
نعمان کورتولموش، رئیس پارلمان ترکیه، در سفر رسمی به مقدونیه شمالی، بر عزم ترکیه برای کمک به برقراری فرآیند دموکراتیک و صلح در سوریه تأکید کرد. او همچنین از گسترش همکاری‌های دوجانبه در زمینه‌های تجارت، دفاع و گردشگری بین دو کشور سخن گفت.
رئیس مجلس ترکیه، نعمان کورتولموش، در حال بازدید از مقدونیه شمالی است، جایی که با رئیس مجلس آن کشور، افریم گاشی، دیدار کرد / عکس: AA
22 دسامبر 2024

نعمان کورتولموش، رئیس پارلمان ترکیه، در جریان سفر رسمی خود به مقدونیه شمالی اعلام کرد که ترکیه تمام مسئولیت‌های خود را برای تضمین فرآیند دموکراتیک در سوریه به‌طور کامل انجام خواهد داد.

در کنفرانس خبری مشترک با آفریم گاشی، رئیس پارلمان مقدونیه شمالی، کورتولموش بار دیگر بر تعهد ترکیه به روند دموکراتیک در سوریه تأکید کرد که در آن تمامی گروه‌های قومی، سیاسی، مذهبی و فرقه‌ای به‌طور عادلانه نمایندگی شوند.

او بر آمادگی ترکیه برای پذیرش هر مسئولیتی که برای برقراری صلح در سوریه ضروری باشد، تأکید کرد و گفت: ترکیه تمام مسئولیت‌های خود را برای ایجاد یک فرآیند دموکراتیک در سوریه که در آن همه گروه‌ها به‌طور برابر و عادلانه نمایندگی شوند، بر عهده خواهد گرفت تا در نهایت صلح در این کشور برقرار شود.

کورتولموش همچنین به روابط قوی و پایدار ترکیه با مقدونیه شمالی اشاره کرد که از زمان استقلال این کشور به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای گسترش یافته است. او افزود همکاری‌های دو کشور، به‌ویژه در حوزه‌های تجارت، دفاع و گردشگری، همچنان ادامه دارد و به‌طور مداوم در حال توسعه است.

رئیس پارلمان ترکیه همچنین ابراز امیدواری کرد که همکاری‌های پارلمانی میان دو کشور تقویت شود و بر تعهد ترکیه به حفظ صلح و ثبات در بالکان تأکید کرد.

در خصوص جنگ در اوکراین که از فوریه ۲۰۲۲ آغاز شده است، کورتولموش دوباره بر موضع ترکیه برای یافتن یک راه‌حل مسالمت‌آمیز تأکید کرد.

او همچنین به بحران انسانی در غزه اشاره کرده و اقدامات اسرائیل در این منطقه را محکوم کرد و گفت: با وجود خشونت‌های وحشتناکی که در برابر چشمان جهانیان در حال رخ دادن است، هیچ اقدامی برای متوقف کردن آن صورت نگرفته است. وی امیدوار است که تهاجم اسرائیل به پایان برسد و صلح در غزه برقرار شود.

ترکیه یکی از شرکای اصلی مقدونیه شمالی

گاشی، رئیس پارلمان مقدونیه شمالی، از همکاری‌های بلندمدت دو کشور ابراز رضایت کرد و ترکیه را یکی از شرکای تجاری اصلی مقدونیه شمالی و یکی از سرمایه‌گذاران عمده در بخش‌های زیرساخت، کشاورزی و صنعت معرفی کرد.

او همچنین بر اهمیت نزدیکی جغرافیایی و پروازهای مستقیم بین دو کشور تأکید کرد و افزود که همکاری‌های میان اتاق‌های بازرگانی و سازمان‌ها در هر دو کشور به رشد اقتصادی بیشتر کمک خواهد کرد.

گاشی گفت مذاکرات همچنین بر تقویت روابط پارلمانی متمرکز بود و افزود: همکاری پارلمانی از طریق گروه‌های دوستی و پروژه‌های مشترک برای تقویت دموکراسی، ثبات و صلح در منطقه ما ضروری است.

مسائل امنیتی و دفاعی نیز بخش دیگری از گفتگوها بود. گاشی تأکید کرد که ترکیه نقش اساسی در حمایت از عضویت مقدونیه شمالی در ناتو و کمک به مدرن‌سازی ظرفیت‌های نظامی این کشور دارد.

