نعمان کورتولموش، رئیس پارلمان ترکیه، در جریان سفر رسمی خود به مقدونیه شمالی اعلام کرد که ترکیه تمام مسئولیت‌های خود را برای تضمین فرآیند دموکراتیک در سوریه به‌طور کامل انجام خواهد داد.

در کنفرانس خبری مشترک با آفریم گاشی، رئیس پارلمان مقدونیه شمالی، کورتولموش بار دیگر بر تعهد ترکیه به روند دموکراتیک در سوریه تأکید کرد که در آن تمامی گروه‌های قومی، سیاسی، مذهبی و فرقه‌ای به‌طور عادلانه نمایندگی شوند.

او بر آمادگی ترکیه برای پذیرش هر مسئولیتی که برای برقراری صلح در سوریه ضروری باشد، تأکید کرد و گفت: ترکیه تمام مسئولیت‌های خود را برای ایجاد یک فرآیند دموکراتیک در سوریه که در آن همه گروه‌ها به‌طور برابر و عادلانه نمایندگی شوند، بر عهده خواهد گرفت تا در نهایت صلح در این کشور برقرار شود.

کورتولموش همچنین به روابط قوی و پایدار ترکیه با مقدونیه شمالی اشاره کرد که از زمان استقلال این کشور به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای گسترش یافته است. او افزود همکاری‌های دو کشور، به‌ویژه در حوزه‌های تجارت، دفاع و گردشگری، همچنان ادامه دارد و به‌طور مداوم در حال توسعه است.

رئیس پارلمان ترکیه همچنین ابراز امیدواری کرد که همکاری‌های پارلمانی میان دو کشور تقویت شود و بر تعهد ترکیه به حفظ صلح و ثبات در بالکان تأکید کرد.

در خصوص جنگ در اوکراین که از فوریه ۲۰۲۲ آغاز شده است، کورتولموش دوباره بر موضع ترکیه برای یافتن یک راه‌حل مسالمت‌آمیز تأکید کرد.