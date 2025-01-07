الهام علیاف، رئیسجمهور آذربایجان، در دیدار روز دوشنبه خود با خدمه بازمانده و خانواده قربانیان حادثه سقوط هواپیمای خطوط هوایی آذربایجان، گفت: اگر تدابیر لازم برای بستن حریم هوایی روسیه در نزدیکی شهر گروزنی صورت میگرفت و با رعایت تمامی پروتکلهای لازم، هماهنگی مناسب میان نیروهای مسلح روسیه و نهادهای غیرنظامی انجام میشد، این فاجعه قابل پیشگیری بود.
این اظهارات طی بیانیهای که توسط دفتر ریاستجمهوری آذربایجان منتشر شده، بیان شده است.
الهام علیاف، رئیسجمهور آذربایجان، اظهار داشت که نمیخواهد تمام اطلاعات مربوط به تحقیقات درباره سقوط هواپیما را افشا کند، اما اعلام کرد که گزارش اولیه تحقیقات و نتایج آن به وی ارائه شده است.
وی با استناد به این گزارش گفت: با اطمینان کامل میتوانم بگویم که مسئولیت مرگ شهروندان آذربایجانی در این سانحه بر عهده طرف روسی است.
الهام علیاف در ادامه اظهارات خود ضمن اشاره به اینکه جمهوری آذربایجان بر شفافیت و پاسخگویی کامل در این موضوع اصرار دارد، گفت: باید رفتار اخلاقی و انسانی حاکم شده و با مجازات کسانی که در این حادثه نقش داشتند، در برقراری عدالت گام برداشته شود.
وی تصریح کرد: انتقال جعبههای سیاه بازیابیشده از محل سقوط هواپیما به برزیل، نشاندهنده تأکید آذربایجان بر بیطرفی و عینیت در بررسی این حادثه است.
علیاف افزود: اگر مقامات رسمی روسیه از همان ابتدا تلاشهایی برای بررسی این حادثه نشان میدادند، با رمزگشایی جعبه سیاه توسط کمیته هوانوردی کشورهای مستقل مشترکالمنافع موافقت میکردیم.
الهام علیاف در ادامه اظهار داشت: با مشاهده تلاشها برای کماهمیت جلوه دادن این حادثه، از جمله نسبت دادن این سانحه به پرندگان یا انفجار سیلندر گاز، هم من و هم مردم آذربایجان در بیطرف بودن روند تحقیقات تردید کردیم.
وی افزود: جعبههای سیاه در حال حاضر در حال رمزگشایی هستند و من اطمینان دارم که نتایج اولیه بهزودی منتشر خواهد شد و جزئیات کامل این تراژدی روشن خواهد شد.