جانیک در سال اول کارخانه جدید خود در آمریکا، ۶۰ تا ۷۰ هزار واحد سلاح تولید خواهد کرد. با احتساب صادرات، تولید کل در آمریکا به ۴۶۰ هزار واحد خواهد رسید و جایگاه شرکت را از پنجم به چهارم در میان بزرگ‌ترین تولیدکنندگان تپانچه در جهان ارتقا می‌دهد.

جانیک تولید سلاح‌های خود را در آمریکا آغاز می‌کند؛ پیش‌بینی رشد چشمگیر در ۲۰۲۵

جانیک که زیرمجموعه‌ای از گروه «سامسون یورت ساوونما» (SYS) است، قصد دارد با ظرفیت تولید سالانه ۵۰۰ هزار تپانچه، وارد مناقصات نیروهای نظامی و انتظامی آمریکا شود و سهم خود را در این بازار افزایش دهد.

کارخانه جدید در فلوریدا علاوه بر تپانچه، برای تولید سلاح‌های سنگین‌تر از جمله ماشین‌گان‌ها و توپ‌های سنگین نیز طراحی شده است. این اقدام بخشی از برنامه‌های گسترش جهانی جانیک است که به دنبال تقویت جایگاه خود در میان بزرگ‌ترین تولیدکنندگان تسلیحات در جهان است.