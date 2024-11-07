جانیک در سال اول کارخانه جدید خود در آمریکا، ۶۰ تا ۷۰ هزار واحد سلاح تولید خواهد کرد. با احتساب صادرات، تولید کل در آمریکا به ۴۶۰ هزار واحد خواهد رسید و جایگاه شرکت را از پنجم به چهارم در میان بزرگترین تولیدکنندگان تپانچه در جهان ارتقا میدهد.
جانیک تولید سلاحهای خود را در آمریکا آغاز میکند؛ پیشبینی رشد چشمگیر در ۲۰۲۵
جانیک که زیرمجموعهای از گروه «سامسون یورت ساوونما» (SYS) است، قصد دارد با ظرفیت تولید سالانه ۵۰۰ هزار تپانچه، وارد مناقصات نیروهای نظامی و انتظامی آمریکا شود و سهم خود را در این بازار افزایش دهد.
کارخانه جدید در فلوریدا علاوه بر تپانچه، برای تولید سلاحهای سنگینتر از جمله ماشینگانها و توپهای سنگین نیز طراحی شده است. این اقدام بخشی از برنامههای گسترش جهانی جانیک است که به دنبال تقویت جایگاه خود در میان بزرگترین تولیدکنندگان تسلیحات در جهان است.
کارخانه جدید جانیک در فلوریدا با مساحتی حدود ۲۰ هزار متر مربع بهطور خاص برای تولیدات اختصاصی این شرکت برای بازار آمریکا طراحی شده است. محصولات تولیدی در این کارخانه تنها برای بازار داخلی آمریکا خواهد بود و مشابه آنها در ترکیه تولید نخواهد شد. این سیاست برای تفکیک دقیق بین محصولات تولیدی در ترکیه و آمریکا اتخاذ شده است تا از هرگونه سردرگمی در خصوص محل تولید این محصولات جلوگیری شود.
یکی از محصولات شاخص جانیک، سلاح ۳۰ میلیمتری است که به دلیل نرخ شلیک بالا، در بازار آمریکا پتانسیل قابلتوجهی دارد. جانیک قصد دارد از ظرفیت تولیدی این کارخانه جدید برای تولید این سلاح و محصولات مشابه با قابلیتهای کنترل از راه دور استفاده کند. این امکانات به شرکت اجازه میدهد نیازهای تخصصی بازار آمریکا را بهتر تأمین کند و به گسترش حضور خود در این بازار کمک نماید.
پیشبینی میشود که جانیک در سال اول فعالیت کارخانه جدید، حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار واحد سلاح در این مرکز تولید کند. با احتساب محصولات صادراتی از ترکیه، حجم کل تولیدات جانیک در بازار آمریکا به حدود ۴۶۰-۴۷۰ هزار واحد خواهد رسید. این افزایش تولید میتواند جایگاه این شرکت را از رتبه پنجم به چهارم در میان تولیدکنندگان بزرگ تسلیحات در آمریکا ارتقا دهد.
براساس پیشبینیهای SYS Group، سال ۲۰۲۵ به دلیل عرضه محصولات جدید و پروژههای بلندمدت، سالی با رشد چشمگیر خواهد بود. انتظار میرود که این کارخانه جدید و محصولات آن به رشد اقتصادی گروه SYS کمک کنند و درآمد کل این گروه در سال ۲۰۲۵ به حدود ۳۵۰ میلیون دلار برسد.