ایلان ماسک، در اقدامی خبرساز پیشنهاد خرید شرکت هوش مصنوعی اوپن‌ای‌آی را به قمیت ۹۷.۴ میلیارد دلار مطرح کرد تا مأموریت غیرانتفاعی این شرکت را احیا کند. اما سم آلتمن، مدیرعامل اوپن‌ای‌آی با انتشار یک پیام کوتاه در شبکه اجتماعی ایکس، ضمن رد این پیشنهاد، به‌طعنه نوشت که حاضر است توییتر را به قیمت ۹.۷۴ میلیارد دلار بخرد.

پیشنهاد ایلان ماسک و رد آن از سوی آلتمن، اختلافات حقوقی طولانی‌مدت میان ایلان ماسک، مالک تسلا و سم آلتمن، مالک این شرکت هوش مصنوعی را تشدید خواهد کرد.

ایلان ماسک و سم آلتمن که در سال ۲۰۱۵ به‌طور مشترک اوپن‌ای‌آی را بنیان نهادند و بعدها بر سر هدایت آن به رقابت پرداختند، از زمان کناره‌گیری ماسک از هیئت‌مدیره این شرکت در سال ۲۰۱۸، بر سر جهت‌گیری آن درگیر اختلاف‌نظر بوده‌اند.

بر اساس اظهارات مارک توبروف، وکیل ماسک، هدف ماسک و شرکت هوش مصنوعی او یعنی xAI به همراه کنسرسیومی از شرکت‌های سرمایه‌گذاری، بازگرداندن اوپن‌ای‌آی به مأموریت اولیه خود به‌عنوان یک آزمایشگاه تحقیقاتی غیرانتفاعی است.