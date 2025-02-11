سیاست
رد پیشنهاد نجومی ایلان ماسک برای خرید اوپن‌ای‌آی
ایلان ماسک پیشنهاد تصاحب اوپن‌ای‌آی به مبلغ ۹۷.۴ میلیارد دلار را مطرح کرد، اما سم آلتمن در واکنشی کنایه‌آمیز اعلام کرد که آماده است ایکس را به قیمت ۹.۷۴ میلیارد دلار خریداری کند.
پروفایل ایلان ماسک در ایکس و لوگوی چت‌ جی‌پی‌تی / عکس: Reuters
11 فوریه 2025

ایلان ماسک، در اقدامی خبرساز پیشنهاد خرید شرکت هوش مصنوعی اوپن‌ای‌آی را به قمیت ۹۷.۴ میلیارد دلار مطرح کرد تا مأموریت غیرانتفاعی این شرکت را احیا کند. اما سم آلتمن، مدیرعامل اوپن‌ای‌آی با انتشار یک پیام کوتاه در شبکه اجتماعی ایکس، ضمن رد این پیشنهاد، به‌طعنه نوشت که حاضر است توییتر را به قیمت ۹.۷۴ میلیارد دلار بخرد.

پیشنهاد ایلان ماسک و رد آن از سوی آلتمن، اختلافات حقوقی طولانی‌مدت میان ایلان ماسک، مالک تسلا و سم آلتمن، مالک این شرکت هوش مصنوعی را تشدید خواهد کرد.

ایلان ماسک و سم آلتمن که در سال ۲۰۱۵ به‌طور مشترک اوپن‌ای‌آی را بنیان نهادند و بعدها بر سر هدایت آن به رقابت پرداختند، از زمان کناره‌گیری ماسک از هیئت‌مدیره این شرکت در سال ۲۰۱۸، بر سر جهت‌گیری آن درگیر اختلاف‌نظر بوده‌اند.

بر اساس اظهارات مارک توبروف، وکیل ماسک، هدف ماسک و شرکت هوش مصنوعی او یعنی xAI به همراه کنسرسیومی از شرکت‌های سرمایه‌گذاری، بازگرداندن اوپن‌ای‌آی به مأموریت اولیه خود به‌عنوان یک آزمایشگاه تحقیقاتی غیرانتفاعی است.

ایلان ماسک نیز در پاسخ به سم آلتمن، با انتشار پستی که توسط وکیلش منتشر شد، اظهار داشت: زمان آن رسیده که اوپن‌ای‌آی به نیرویی با تمرکز بر منبع باز و ایمنی که در گذشته بود، بازگردد. ما اطمینان حاصل خواهیم کرد که این اتفاق رخ دهد.

اختلافات میان ایلان ماسک و اوپن‌ای‌آی به سال ۲۰۱۸ بازمی‌گردد، زمانی که ماسک از هیئت‌مدیره این شرکت کناره‌گیری کرد. او که از سرمایه‌گذاران اولیه اوپن‌ای‌آی بود، در سال گذشته از این شرکت در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا شکایت کرد و مدعی شد که اوپن‌ای‌آی از اهداف اولیه خود منحرف شده و بیشتر به سودآوری توجه دارد.

هفته گذشته، وکلای ماسک و اوپن‌ای‌آی در دادگاه فدرال کالیفرنیا حاضر شدند. ایوون گونزالس راجرز، قاضی پرونده، ادعای ماسک مبنی بر متضرر شدن در صورت تبدیل اوپن‌ای‌آی به یک شرکت انتفاعی را چندان قانع‌کننده ندانست اما پرونده را برای بررسی بیشتر باز نگه داشت.

او همچنین به روابط اوپن‌ای‌آی با مایکروسافت اشاره کرد و اعلام کرد که پرونده ممکن است در سال آینده به هیئت منصفه ارائه شود.

با وجود این کشمکش‌ها، اوپن‌ای‌آی به فعالیت خود در قالب یک شرکت انتفاعی ادامه می‌دهد و هنوز مشخص نیست که سرنوشت این درگیری حقوقی چه تأثیری بر آینده آن خواهد داشت.

