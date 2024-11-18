منطقه‌
2 دقیقه خواندن
استعفای مهندس ایرانی از گوگل در اعتراض به پروژه بحث‌برانگیز نیمبوس
علیرضا ذاکری، مهندس ایرانی در اعتراض به همکاری گوگل با دولت اسرائیل از سمت خود در این شرکت استعفا کرد.
استعفای مهندس ایرانی از گوگل در اعتراض به پروژه بحث‌برانگیز نیمبوس
لوگوی گوگل در یک فروشگاه گوگل در منهتن/ عکس: Reuters
18 نوامبر 2024

علیرضا ذاکری، مهندس ایرانی فارغ‌التحصیل دانشگاه‌های صنعتی شریف و بریتیش کلمبیا کانادا، اخیراً در اعتراض به همکاری گوگل با اسرائیل در پروژه‌ای به نام «نیمبوس» از این شرکت استعفا داده است.

ذاکری دارنده مدال طلای المپیاد کامپیوتر، در یادداشتی در شبکه‌های اجتماعی به نگرانی‌های خود درباره این همکاری اشاره کرده و تلاش‌هایش برای تغییر موضع شرکت را بازگو کرده است.

او در این یادداشت نوشته است: «خوشحالم که اعلام کنم از گوگل خارج شدم! پس از اطلاع از مشارکت گوگل در پروژه نیمبوس، نگرانی‌های خود را بارها مطرح کردم. اما مدیریت شرکت، علی‌رغم اعتراضات کارکنان، تصمیم به ادامه همکاری گرفت و نگرانی‌های ما را نادیده گرفت. زندگی‌کردن در تضاد با ارزش‌های شخصی بسیار دشوار است. ترک گوگل تصمیم ساده‌ای نبود، اما ضروری بود.»

مطالب پیشنهادی

پیش از این شرکت آمریکایی گوگل، ده‌ها نفر از کارکنان خود را به دلیل اعتراضات علیه قرارداد ۱.۲ میلیارددلاری پروژه نیمبوس که بین گوگل و آمازون با اسرائیل منعقد شده است، اخراج کرده بود.

پروژه نیمبوس یک قرارداد ۱.۲ میلیارددلاری بین گوگل و آمازون با اسرائیل است که از سال ۲۰۲۱ آغاز شده و به دولت و ارتش اسرائیل امکان دسترسی به فناوری‌های پیشرفته در زمینه هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی، از جمله تشخیص چهره و تحلیل احساسات را می‌دهد.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us