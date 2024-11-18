علیرضا ذاکری، مهندس ایرانی فارغالتحصیل دانشگاههای صنعتی شریف و بریتیش کلمبیا کانادا، اخیراً در اعتراض به همکاری گوگل با اسرائیل در پروژهای به نام «نیمبوس» از این شرکت استعفا داده است.
ذاکری دارنده مدال طلای المپیاد کامپیوتر، در یادداشتی در شبکههای اجتماعی به نگرانیهای خود درباره این همکاری اشاره کرده و تلاشهایش برای تغییر موضع شرکت را بازگو کرده است.
او در این یادداشت نوشته است: «خوشحالم که اعلام کنم از گوگل خارج شدم! پس از اطلاع از مشارکت گوگل در پروژه نیمبوس، نگرانیهای خود را بارها مطرح کردم. اما مدیریت شرکت، علیرغم اعتراضات کارکنان، تصمیم به ادامه همکاری گرفت و نگرانیهای ما را نادیده گرفت. زندگیکردن در تضاد با ارزشهای شخصی بسیار دشوار است. ترک گوگل تصمیم سادهای نبود، اما ضروری بود.»
پیش از این شرکت آمریکایی گوگل، دهها نفر از کارکنان خود را به دلیل اعتراضات علیه قرارداد ۱.۲ میلیارددلاری پروژه نیمبوس که بین گوگل و آمازون با اسرائیل منعقد شده است، اخراج کرده بود.
پروژه نیمبوس یک قرارداد ۱.۲ میلیارددلاری بین گوگل و آمازون با اسرائیل است که از سال ۲۰۲۱ آغاز شده و به دولت و ارتش اسرائیل امکان دسترسی به فناوریهای پیشرفته در زمینه هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی، از جمله تشخیص چهره و تحلیل احساسات را میدهد.