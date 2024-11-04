نیروی دریایی اندونزی طی بیانیه‌ای اعلام کرد که نیروهای دریایی این کشور و روسیه برای اولین‌بار مانور نظامی مشترکی را در دریای جاوه شروع کرده‌اند. این مانور از ۴ تا ۸ نوامبر امسال در نزدیکی شهر سورابایا در شرق جاکارتا، پایتخت اندونزی، برگزار می‌شود. به گفته مقامات اندونزیایی با حضور چهار ناو روسی در این منطقه آغاز شده است.

این مانور مشترک در حالی برگزار می‌شود که پرابوو سوبیانتو، رئیس‌جمهور منتخب جدید اندونزی، به تقویت روابط دفاعی با روسیه متعهد شده و در چارچوب سیاست خارجی سنتی غیرمتعهد اندونزی، به دنبال گسترش روابط این کشور با دیگر کشورها است.

در این راستا، سرگئی تولچینوف، سفیر روسیه در اندونزی، اظهار کرد: همکاری نظامی بخشی از روابط مسکو و جاکارتا است. خوشحالم که اعلام کنم روابط میان نیروی دریایی اندونزی و روسیه بسیار عمیق و صمیمانه است و مانور دریایی دو کشور که این روزها در سورابایا و دریای جاوه در حال برگزاری است، تأییدی بر ارتباط و دوستی قوی میان دو ملت است.