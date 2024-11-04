سیاست
برگزاری اولین مانور نظامی مشترک دریایی روسیه و اندونزی
اولین مانور نظامی مشترک دریایی اندونزی و روسیه در دریای جاوه از امروز چهارم نوامبر آغاز شد و تا هشتم ادامه خواهد داشت.
ناو روسی در بندر سورابایا اندونزی لنگر انداخت / عکس: AFP
4 نوامبر 2024

نیروی دریایی اندونزی طی بیانیه‌ای اعلام کرد که نیروهای دریایی این کشور و روسیه برای اولین‌بار مانور نظامی مشترکی را در دریای جاوه شروع کرده‌اند. این مانور از ۴ تا ۸ نوامبر امسال در نزدیکی شهر سورابایا در شرق جاکارتا، پایتخت اندونزی، برگزار می‌شود. به گفته مقامات اندونزیایی با حضور چهار ناو روسی در این منطقه آغاز شده است.

این مانور مشترک در حالی برگزار می‌شود که پرابوو سوبیانتو، رئیس‌جمهور منتخب جدید اندونزی، به تقویت روابط دفاعی با روسیه متعهد شده و در چارچوب سیاست خارجی سنتی غیرمتعهد اندونزی، به دنبال گسترش روابط این کشور با دیگر کشورها است.

در این راستا، سرگئی تولچینوف، سفیر روسیه در اندونزی، اظهار کرد: همکاری نظامی بخشی از روابط مسکو و جاکارتا است. خوشحالم که اعلام کنم روابط میان نیروی دریایی اندونزی و روسیه بسیار عمیق و صمیمانه است و مانور دریایی دو کشور که این روزها در سورابایا و دریای جاوه در حال برگزاری است، تأییدی بر ارتباط و دوستی قوی میان دو ملت است.

 این مانور که تحت عنوان «اورودا-۲۰۲۴» برگزار می‌شود، شامل مراحل بندری، پایگاهی و دریایی بوده و در سورابایا و دریای جاوه به انجام خواهد رسید.

این اولین مانور مشترک میان نیروی دریایی اندونزی و روسیه از زمان استقلال اندونزی از حاکمیت استعماری هلند، حدود ۷۹ سال پیش، به شمار می‌رود و به‌منظور تقویت روابط دفاعی و تبادل تجربیات میان دو کشور برنامه‌ریزی شده است.

